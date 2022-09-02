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«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

вчера, 20:45
Севилья - Барселона

Ставки букмекеров

«Барселона», со значительным перевесом, считается фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.78, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Севилья» за 4.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.843.781.81
Лига Ставок 4.40 3.90 1.80
Мелбет 4.68 3.90 1.83
1XBET 4.68 3.90 1.83

Эксперты ожидают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.76, а ТМ (2.5) по 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» на старте чемпионата выглядит очень слабо. К четвертому туру команда подходит на 15 строчке таблице, набрав всего одно очко, соответственно расписав одну «мировую» и дважды уступив. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Альмерия» (2:1).

«Барселона», как обычно, идет в группе лидеров. Клуб успел отпраздновать две победы и один раз сыграл вничью, тем самым записав к себе в актив семь очков и расположившись на третьем месте чемпионата. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, разгромно обыгран новичок Ла лиги «Вальядолид» (4:0).

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 1.5 голов
  • «Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчей
  • «Барселона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Севилья» забьет гол с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.13 1.79 1.67 2.33
Лига Ставок 2.06 1.74 1.63 2.23
Мелбет 2.15 1.82
1XBET 2.15 1.82
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