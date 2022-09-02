«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

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вчера, 20:45

Ставки букмекеров

«Барселона», со значительным перевесом, считается фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.78, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Севилья» за 4.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.76, а ТМ (2.5) по 2.14 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» на старте чемпионата выглядит очень слабо. К четвертому туру команда подходит на 15 строчке таблице, набрав всего одно очко, соответственно расписав одну «мировую» и дважды уступив. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Альмерия» (2:1).

«Барселона», как обычно, идет в группе лидеров. Клуб успел отпраздновать две победы и один раз сыграл вничью, тем самым записав к себе в актив семь очков и расположившись на третьем месте чемпионата. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, разгромно обыгран новичок Ла лиги «Вальядолид» (4:0).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 1.5 голов

«Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчей

«Барселона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, турнирное положение, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Севилья» забьет гол с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.