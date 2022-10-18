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«Севилья» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (18.10.2022)

вчера, 19:43
Севилья - Валенсия

Ставки букмекеров

«Севилья», с видимой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.30, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Валенсии» по 3.35 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.333.463.28
Лига Ставок 2.27 3.30 3.15
Мелбет 2.20 3.36 3.57
1XBET 2.35 3.40 3.36

Эксперты не ожидают голевой феерии, по их мнению, команды сыграют от обороны и очень строго. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 14 строчку в таблице, имея в активе девять очков. В текущем розыгрыше добыто две победы и три ничьи, а четыре матча проиграно. В предшествующих пяти турах по два раза расписана мировая и завоёвана победа, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии минимально обыграна «Мальорка» (1:0).

«Валенсия» после сыгранных девяти туров занимает восьмое место в таблице, имея в активе 14 очков. В текущей кампании клуб добыл четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил. В последних пяти турах два матча выиграно, один проигран и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии расписана голевая ничья с кризисным «Эльче» (2:2).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Севильи» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Валенсии» забили обе команды
  • «Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.86 2.05 1.45 2.94
Лига Ставок 2.48 1.50 1.76 1.99 1.41 2.75
Мелбет 1.90 2.01
1XBET 1.77 2.17
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:34
Скпорей всего ничья!
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