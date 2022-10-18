«Севилья» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (18.10.2022)

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вчера, 19:43

Ставки букмекеров

«Севилья», с видимой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.30, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Валенсии» по 3.35 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают голевой феерии, по их мнению, команды сыграют от обороны и очень строго. Ставка ТМ (2.5) продается по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 14 строчку в таблице, имея в активе девять очков. В текущем розыгрыше добыто две победы и три ничьи, а четыре матча проиграно. В предшествующих пяти турах по два раза расписана мировая и завоёвана победа, а один поединок проигран. В крайнем противостоянии минимально обыграна «Мальорка» (1:0).

«Валенсия» после сыгранных девяти туров занимает восьмое место в таблице, имея в активе 14 очков. В текущей кампании клуб добыл четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил. В последних пяти турах два матча выиграно, один проигран и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии расписана голевая ничья с кризисным «Эльче» (2:2).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Севильи» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Валенсии» забили обе команды

«Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.82 в БК Лига Ставок.