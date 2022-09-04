«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

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сегодня, 13:49

Ставки букмекеров

«Валенсия» идет уверенным фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.96, ничья в игре продается за 3.15, а победа «Хетафе» за 4.90 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что матч не порадует фанатов большим количеством голов и исход его будет низовым. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.50, а ТБ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» к четвертому туру сумела набрать три очка, тем самым расположившись на 14 строчке в таблице. Такие результаты для одной из главных команд Испании являются неудовлетворительными. После победы в первом туре, допущено два обидных поражения от «Атлетик Бильбао» и «Атлетико» в крайнем туре (0:1). Поэтому матч с «Хетафе» должен стать для «летучих мышей» трамплином к лучшим результатам.

«Хетафе» пока что, не оправдывает ожиданий, которые были на эту команду перед стартом сезона. По состоянию на сегодня в активе команды всего одно очко, что позволяет ей занимать 18 место в таблице. Стартовые два тура были провальными, а в крайнем расписана нулевая ничья с «Вильярреалом».

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Валенсия» завершились с менее 2.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Хетафе» не было голов или забила только одна команда

«Хетафе» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что «Валенсия» забьет гол с коэффициентом 1.31 в БК Лига Ставок.