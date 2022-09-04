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«Валенсия» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

сегодня, 13:49
Валенсия - Хетафе

Ставки букмекеров

«Валенсия» идет уверенным фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.96, ничья в игре продается за 3.15, а победа «Хетафе» за 4.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.963.185.02
Лига Ставок 1.91 3.30 4.70
Мелбет 1.98 3.38 4.64
1XBET 1.98 3.38 4.64

Аналитики ожидают, что матч не порадует фанатов большим количеством голов и исход его будет низовым. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.50, а ТБ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» к четвертому туру сумела набрать три очка, тем самым расположившись на 14 строчке в таблице. Такие результаты для одной из главных команд Испании являются неудовлетворительными. После победы в первом туре, допущено два обидных поражения от «Атлетик Бильбао» и «Атлетико» в крайнем туре (0:1). Поэтому матч с «Хетафе» должен стать для «летучих мышей» трамплином к лучшим результатам.

«Хетафе» пока что, не оправдывает ожиданий, которые были на эту команду перед стартом сезона. По состоянию на сегодня в активе команды всего одно очко, что позволяет ей занимать 18 место в таблице. Стартовые два тура были провальными, а в крайнем расписана нулевая ничья с «Вильярреалом».

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Валенсия» завершились с менее 2.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Хетафе» не было голов или забила только одна команда
  • «Хетафе» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание текущую форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что «Валенсия» забьет гол с коэффициентом 1.31 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.88 2.02 1.51 2.72 1.23 4.56
Лига Ставок 1.85 1.93 1.48 2.60
Мелбет 1.47 2.53
1XBET 1.47 2.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:02
Победа команды хозяев поля с форой (0) в этом матче. Удачи
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 13:59
Скорее всего да.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:58
Победа хозяев!
gx4etdk7wjuc
gx4etdk7wjuc
сегодня в 13:50
Победу одержит «Валенсия»
Гость
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