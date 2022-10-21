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«Вальядолид» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

вчера, 20:45
Вальядолид - Реал Сосьедад

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад», идет очевидным фаворитом в грядущем матче. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.10, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Вальядолида» за 3.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.763.382.17
Мелбет 3.98 3.48 2.09
1XBET 3.80 3.44 2.16

Эксперты полагают, что команды сыграю в оборонительной манере, не слишком рискуя и открываясь, результатом чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.12 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вальядолид» к 11 туру чемпионата подходит на 11 строчке в таблице, имея в активе 11 очков. В текущем розыгрыше новичок лиги трижды обыгрывал соперников, две игры завершил вничью и в пяти уступил. В последних пяти турах по два раза взят максимальный результат и допущен проигрыш, а один поединок закончился равенством. В крайнем противостоянии, на родном стадионе, разгромно обыграна «Сельта» (4:1)

«Реал Сосьедад» после сыгранных 10 туров располагается на третьем месте чемпионата, сумев набрать 22 очка, по этому показателю клуб уступает лишь таким грандам, как «Реал» и «Барселона». В нынешней кампании добыто семь побед и одна ничья, а две встречи, в свою очередь, проиграны. В предшествующих пяти турах было взято максимально возможное количество очков, что говорит об отличной форме клуба. В крайнем противостоянии, дома, минимально обыграна «Мальорка» (1:0).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Вальядолида» не было голов или забила только одна команда
  • «Реал Сосьедад» выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • «Реал Сосьедад» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Сосьедада» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.74 2.28
1XBET 1.73 2.29
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:47
Хозяева не проиграют!
Гость
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