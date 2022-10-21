«Вальядолид» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч испанской Примеры (22.10.2022)

1666374309

вчера, 20:45

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад», идет очевидным фаворитом в грядущем матче. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.10, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Вальядолида» за 3.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграю в оборонительной манере, не слишком рискуя и открываясь, результатом чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.12 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вальядолид» к 11 туру чемпионата подходит на 11 строчке в таблице, имея в активе 11 очков. В текущем розыгрыше новичок лиги трижды обыгрывал соперников, две игры завершил вничью и в пяти уступил. В последних пяти турах по два раза взят максимальный результат и допущен проигрыш, а один поединок закончился равенством. В крайнем противостоянии, на родном стадионе, разгромно обыграна «Сельта» (4:1)

«Реал Сосьедад» после сыгранных 10 туров располагается на третьем месте чемпионата, сумев набрать 22 очка, по этому показателю клуб уступает лишь таким грандам, как «Реал» и «Барселона». В нынешней кампании добыто семь побед и одна ничья, а две встречи, в свою очередь, проиграны. В предшествующих пяти турах было взято максимально возможное количество очков, что говорит об отличной форме клуба. В крайнем противостоянии, дома, минимально обыграна «Мальорка» (1:0).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Вальядолида» не было голов или забила только одна команда

«Реал Сосьедад» выиграл в 11 из 15 последних матчах

«Реал Сосьедад» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Сосьедада» с коэффициентом 1.51 в БК Лига Ставок.