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Италия — Чехия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 00:47

В очередном товарищеском поединке нас ожидает встреча Италии и Чехии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.67 3.85 5.40
Фонбет 1.66 4.10 5.10
Мелбет 1.70 4.14 5.35
1XBET 1.70 4.14 5.35
BetBoom 1.61 3.90 5.20

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы Чехии зайдет коэффициент 5.16. Ничью можно выбрать за 4.04.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 на ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Сборная Италии в отличной форме подходит к нынешнему Евро. Подопечные Роберто Манчини в последнем контрольном матче разгромно обыграли Сан-Марино (7:0). Также были выиграны и предыдущие три матча квалификации на ЧМ-2022, причем с одинаковым счетом (2:0). Итальянцы достаточно давно не ощущали вкус поражения и прерывать свою серию не намерены

Чехия тоже принимает участие в Евро, поэтому игра против итальянцев будет отличной репетицией. Последние матчи чехи проводили еще в марте, тогда они проиграли Уэльсу (0:1), но матчами ранее расписали сенсационную ничью с бельгийцами (1:1) и уверенно разбили эстонцев (6:2).

Информация для ставок

  • Команды имеют равную статистику очных встреч: по две победы, два поражения и две ничьих
  • Последний раз итальянцы проигрывали в 2018 году
  • В последних 13 домашних матчах итальянцы забивают минимум один гол
  • Чехи пропускают на выезде в восьми играх кряду

Прогноз

Команды готовятся к Евро, нам не стоит ожидать здесь качественный футбол. В то же время Италия дома и по составу на порядок сильнее своих соперников. Предполагаем, что команда забьет минимум два гола в ворота соперника и порадует своих болельщиков. Сделать ставку на ИТБ 1,5 сборной Италии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Венгрия — Кипр.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.95 1.39 1.96 1.82 1.56 2.39
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
BetBoom 2.80 1.39 1.90 1.84 1.50 2.45
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:11
Италия не проиграет
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