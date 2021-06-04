Италия — Чехия. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 00:47

В очередном товарищеском поединке нас ожидает встреча Италии и Чехии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы Чехии зайдет коэффициент 5.16. Ничью можно выбрать за 4.04.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 на ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

Сборная Италии в отличной форме подходит к нынешнему Евро. Подопечные Роберто Манчини в последнем контрольном матче разгромно обыграли Сан-Марино (7:0). Также были выиграны и предыдущие три матча квалификации на ЧМ -2022, причем с одинаковым счетом (2:0). Итальянцы достаточно давно не ощущали вкус поражения и прерывать свою серию не намерены

Чехия тоже принимает участие в Евро, поэтому игра против итальянцев будет отличной репетицией. Последние матчи чехи проводили еще в марте, тогда они проиграли Уэльсу (0:1), но матчами ранее расписали сенсационную ничью с бельгийцами (1:1) и уверенно разбили эстонцев (6:2).

Информация для ставок

Команды имеют равную статистику очных встреч: по две победы, два поражения и две ничьих

Последний раз итальянцы проигрывали в 2018 году

В последних 13 домашних матчах итальянцы забивают минимум один гол

Чехи пропускают на выезде в восьми играх кряду

Прогноз

Команды готовятся к Евро, нам не стоит ожидать здесь качественный футбол. В то же время Италия дома и по составу на порядок сильнее своих соперников. Предполагаем, что команда забьет минимум два гола в ворота соперника и порадует своих болельщиков. Сделать ставку на ИТБ 1,5 сборной Италии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.

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