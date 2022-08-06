«Дженоа» — «Беневенто». Прогноз на матч кубка Италии (08.08.2022)

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сегодня, 21:04

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они отдали лишь небольшое преимущество «генуэзцам». Поставить на победу «Дженоа» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Беневенто» зайдет коэффициент 3.74. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.55.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) дают за 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Дженоа» после вылета из высшего дивизиона сделала ряд кадровых перестановок и теперь готовится сражаться в турнире рангом ниже. В рамках подготовки к кубковой встрече и к старту сезона в целом, футболисты провели товарищескую игру с испанской «Мальоркой» и уступили с минимальным счетом (0:1), а также сотворили настоящую сенсацию, разгромив грозный римский «Лацио» (4:1).

«Беневенто» продолжит в этом сезоне выступать во втором по силе итальянском чемпионате. Старт сезона приходится на кубковую игру и здесь коллектив готов дать бой более именитому сопернику и постарается пройти в следующую стадию турнира. В товарищеских встречах клуб обыграл молодежный состав «Ромы» (3:2), а также не смог зацепиться за победы в сражениях с «Козенцой» (0:1) и «Сиеной» (0:0).

Информация для ставок

«Дженоа» проиграл четыре из семи последних матчей

У «Беневенто» лишь одна победа в последних четырех играх

Минувшая очная встреча завершилась вничью (2:2)

Пять из шести последних поединков «Беневенто» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и скорее всего, преимущество будет распределено равномерно. Вполне возможно, что никто не захочет уступать и победитель будет определен уже после основных 90 минут. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.