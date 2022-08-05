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«Верона» — «Бари». Прогноз на матч кубка Италии (07.08.2022)

сегодня, 11:10
Верона

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Верона», на победу которой линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.61. Поставить неожиданную на победу «Бари» можно по коэффициенту 5.25, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.88.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.583.945.62
Мелбет 1.62 3.88 5.25
1XBET 1.62 3.88 5.25

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.93. Тотал меньше 2.5 стоит 1.85. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.94.

Форма команд

«Верона» после встречи с немецким «Хоффенхаймом» (2:3) провела поединок с низшелиговым «Кремонезе» и здесь уже смогла перестрелять соперника, зафиксировав победу (4:3). Коллектив неплохо готов к старту сезона и желает успехом в кубке страны лишь добавить себе уверенности и хорошего настроения.

«Бари» провел две игры в июле, а соперниками клуба стали «Фрозиноне», которому пришлось уступить с минимальным счетом (0:1), а также «Падова», в сражении с которой футболисты почувствовали силу и разгромили с итоговым результатом (3:0). Команда готовится дать бой более квалифицированному сопернику в рамках кубка страны и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

  • «Верона» победила в двух из шести последних играх
  • У «Бари» лишь одна победа в последних шести встречах
  • Восемь минувших очных поединков завершились поражением «Бари»
  • Три из четырех последних матчей с участием «Вероны» закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Данная встреча должна подарить любителям футбола красивую игру с большим количеством голевым моментов и забитых. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.46 1.87 1.93 1.47 2.66
Мелбет 1.88 1.95
1XBET 1.88 1.95
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