«Аталанта» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.11.2022)

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вчера, 18:23

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Аталанты» можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно за 2.1. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.67. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аталанта» после домашнего поражения от римского «Лацио» (0:2) отправилась в гости к «Эмполи» и одержала победу со счетом (2:0). В общем зачете бергамаски идут на второй строчке и отстают от нынешнего соперника на пять очков.

«Наполи» среди недели бился на Энфилде с «Ливерпулем» (0:2) и потерпел первое поражение за долгое время, прервав тем самым свою фантастическую победную серию. Тем не менее команда заняла первое место в группе и прошла в 1/8 финала, а в чемпионате страны имеет комфортное преимущество и в последнем туре без проблем разгромила «Сассуоло» (4:0).

Информация для ставок

«Аталанта» дома выиграла три из шести последних поединков

У «Наполи» 14 побед в последних 14 играх

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Шесть из восьми последних матчей «Аталанты» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Увидим бескомпромиссную битву двух лидеров чемпионата. Оба находятся в отличной форме и не намерены делиться очками. Трудно кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.