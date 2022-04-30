 «Аталанта» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.05.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 9.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 6.
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завтра, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1. 5. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.52. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.
Форма команд
«Аталанта» проводит свой не самый лучший сезон и результаты в этом году у команды не самые положительные, но несмотря на все трудности, остаются отличные шансы на завоевание путевки в еврокубки и футболисты приложат максимум усилий для достижения цели. В последних поединках коллектив обыграл на выезде «Венецию» (3:1), а также расписал фантастическую ничью с «Торино» (4:4).
«Салернитана» творит чудеса и, выиграв несколько игр вряд, максимально приблизилась к спасающей 17 строчке. В минувших турах от команды пострадали такие середняки итальянского футбола, как «Сампдория» (2:1), «Удинезе» (1:0) и «Фиорентина» (2:1).
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла лишь один раз в последних семи встречах
- Победная серия «Салернитаны» насчитывает три игры
- Минувший очный поединок завершился поражением «Салернитаны» (0:1)
- Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» закончились результатом ТБ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.