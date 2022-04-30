 «Аталанта» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.05.2022)

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вчера, 11:34

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Аталанта». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75. Если считаете, что неожиданно победят хозяева поля, то порадует коэффициент 9.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 6.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1. 5. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.52. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.

Форма команд

«Аталанта» проводит свой не самый лучший сезон и результаты в этом году у команды не самые положительные, но несмотря на все трудности, остаются отличные шансы на завоевание путевки в еврокубки и футболисты приложат максимум усилий для достижения цели. В последних поединках коллектив обыграл на выезде «Венецию» (3:1), а также расписал фантастическую ничью с «Торино» (4:4).

«Салернитана» творит чудеса и, выиграв несколько игр вряд, максимально приблизилась к спасающей 17 строчке. В минувших турах от команды пострадали такие середняки итальянского футбола, как «Сампдория» (2:1), «Удинезе» (1:0) и «Фиорентина» (2:1).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла лишь один раз в последних семи встречах

Победная серия «Салернитаны» насчитывает три игры

Минувший очный поединок завершился поражением «Салернитаны» (0:1)

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.