«Дженоа» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (25.02.2022)

1645721272

сегодня, 19:47

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Интер». Загрузить на победу гостей с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 9.7. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 5.4.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.31. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Дженоа» в минувших двух турах продолжила свою ничейную серию, расписав мир с «Венецией» и «Салернитаной» с одинаковым счетом (1:1). Набирая столь мало очков, команда все никак не может выбраться из зоны вылета и после 26 игр имеет всего 16 очков в своей копилке.

«Интер» попал в кризисную ситуацию и в последних встречах очень редко радовал болельщиков положительным результатом. На прошлой неделе коллектив провел игру Лиги чемпионов, где на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:2), а затем уже в рамках национального чемпионата также дома проиграл «Сассуоло» (0:2).

Информация для ставок

«Дженоа» завершил вничью четыре матча подряд

«Интер» выиграл лишь одну из пяти последних игр

Семь минувших очных поединков завершились сухой победой «Интера»

Четыре последних встречи и с участием и «Дженоа» и «Интера» закончились ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостевой команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.