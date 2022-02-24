«Дженоа» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (25.02.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Интер». Загрузить на победу гостей с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9. Если считаете, что неожиданно победят хозяева, то порадует коэффициент 9.7. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 5.4.
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завтра, 23:00
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.31. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Дженоа» в минувших двух турах продолжила свою ничейную серию, расписав мир с «Венецией» и «Салернитаной» с одинаковым счетом (1:1). Набирая столь мало очков, команда все никак не может выбраться из зоны вылета и после 26 игр имеет всего 16 очков в своей копилке.
«Интер» попал в кризисную ситуацию и в последних встречах очень редко радовал болельщиков положительным результатом. На прошлой неделе коллектив провел игру Лиги чемпионов, где на своем поле уступил «Ливерпулю» (0:2), а затем уже в рамках национального чемпионата также дома проиграл «Сассуоло» (0:2).
Информация для ставок
- «Дженоа» завершил вничью четыре матча подряд
- «Интер» выиграл лишь одну из пяти последних игр
- Семь минувших очных поединков завершились сухой победой «Интера»
- Четыре последних встречи и с участием и «Дженоа» и «Интера» закончились ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостевой команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.