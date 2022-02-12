«Дженоа» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

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вчера, 11:23

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.9 на победу хозяев, поверить в успех гостевой команды можно по коэффициенту 4.25, а взять ничейный результат можно по коэффициенту 3.65.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 2. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.78. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.97.

Форма команд

«Дженоа» поменяла в течение сезона несколько главных тренеров, но результата, как не было, так и нет. Команда не может выиграть очень долгое время и из-за этого находится в зоне вылета с отставанием от спасительного 17 места в шесть очков. В минувших турах клуб набрал два очка благодаря двум нулевым ничьим с «Удинезе» и «Ромой».

«Салернитана» находится в похожей ситуации и расположилась на последнем месте. У коллектива всего 11 очков после 23 игр и улучшения ситуации, скорее всего, в ближайшее время не предвидится. В последних поединках коллектив разгромно уступил «Наполи» и «Лацио» (1:4) и (0:3), а также расписал голевую ничью со «Специей» (2:2).

Информация для ставок

«Дженоа» не может выиграть восемь матчей подряд

У «Салернитаны» пять поражений и одна победа в шести последних встречах

В двух минувших очных поединках команды обменялись победами со счетом (1:0)

«Дженоа» не может забить в ворота соперников в четырех из пяти последних играх

Прогноз

В этой нас вряд ли будет ждать содержательный и организованный футбол. Обоим командам крайне важно зацепиться за очки, поэтому увидим много борьбы на каждом участке поля. Сложно сказать, кто окажется сильнее, предлагаем рискнуть сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.