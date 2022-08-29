«Эмполи» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.05.2022)

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сегодня, 15:36

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят «Эмполи» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 2.65 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается также по коэффициенту 2.65, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3 по линии БК Лига Ставок.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Эмполи» в двух последних встречах чемпионата разошелся миром с «Фиорентиной» дома (0:0) и с «Лечче» на выезде (1:1). Команда еще не радовала своих поклонников победами в новом сезоне и приложит максимум усилий для оформления первых трех очков именно в этом матче.

«Верона» в свою очередь также еще не побеждала и после поражения «Наполи» (2:5) проиграла также «Аталанте» (0:1). Единственный матч, где удалось зацепиться за очки это выездная битва с «Болоньей», там на табло была зафиксирована ничья (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия и «Эмполи» и «Вероны» насчитывает четыре матча

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Четыре последних встречи с участием «Эмполи» закончились результатом ТМ 2.5

В четырех из шести последних играх «Вероны» был пробит тотал больше 2.5 голов

Прогноз

Явный фаворит в игре отсутствует, но это не значит, что поединок будет скучным и не насыщенным на события. Как и в минувших очных встречах, командам по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.