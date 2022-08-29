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«Эмполи» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.05.2022)

сегодня, 15:36
Эмполи

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят «Эмполи» фаворитом данного поединка и дают коэффициент 2.65 на его победу. Успех гостевого коллектива оценивается также по коэффициенту 2.65, а ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3 по линии БК Лига Ставок.

Италия. Серия А 2022/2023
Эмполи
Верона
НичьяНичьяПроигрыш
- : -
31 августа 2022, 19:30
среда
ПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.412.74
Мелбет 2.76 3.42 2.76
1XBET 2.76 3.42 2.76

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Эмполи» в двух последних встречах чемпионата разошелся миром с «Фиорентиной» дома (0:0) и с «Лечче» на выезде (1:1). Команда еще не радовала своих поклонников победами в новом сезоне и приложит максимум усилий для оформления первых трех очков именно в этом матче.

«Верона» в свою очередь также еще не побеждала и после поражения «Наполи» (2:5) проиграла также «Аталанте» (0:1). Единственный матч, где удалось зацепиться за очки это выездная битва с «Болоньей», там на табло была зафиксирована ничья (1:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия и «Эмполи» и «Вероны» насчитывает четыре матча
  • Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»
  • Четыре последних встречи с участием «Эмполи» закончились результатом ТМ 2.5
  • В четырех из шести последних играх «Вероны» был пробит тотал больше 2.5 голов

Прогноз

Явный фаворит в игре отсутствует, но это не значит, что поединок будет скучным и не насыщенным на события. Как и в минувших очных встречах, командам по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.07 1.83 1.65 2.36
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:29
Игра на три результата
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