«Эмполи» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (3.09.2023)

1693422742

вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче выделяют «Ювентус» и букмекерская контора Лига Ставок на победу «чёрно-белых» предоставляет возможность сделать ставку по коэффициенту 1.70. Успех «Эмполи» оценивается по коэффициенту 5.20. На ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.95.

Как на тотал больше 2.5 голов за матч, так и на ТБ 2.5 коэффициент составляет 1.92. Коэффициент 1.91 предоставляется на исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Эмполи» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает предпоследнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Юве». Проигрышная серия команды из Эмполи составляет четыре матча к ряду. В игре 1-го тура чемпионата Италии «синие» с минимальным счётом уступили дома «Вероне». «Монца» на прошлых выходных выиграла у «Эмполи» со счётом 2:0.

Шесть матчей к ряду «Ювентус» не уступает своим соперникам. В турнирной таблице чемпионата «Юве» занимает шестое место. В сухую, забив три гола, «Старая синьора» в гостях выиграла команду «Удинезе» в матче 1-го тура нового сезона Серии A. Все три гола были забиты в первой половине встречи. На прошлых выходных «чёрно-белые» раскатали ничью с «борзыми» из Болоньи (1:1). В мае текущего года крайний раз встречались на футбольном поле «зебры» с «синими». Тогда на выезде «Ювентус» со счётом 1:4 проиграл «Эмполи»

Информация для ставок

Одну победу одержал «Эмполи» в пяти последних матчах

За тот же период «Ювентус» взял верх над своими соперниками в трёх поединках

Три крайние очные встречи завершились следующим исходом: тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

У «Старой синьоры» в предстоящем матче будет возможность взять реванш за последнее поражение от «Эмполи». Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на «Ювентус» по коэффициенту 1.70.