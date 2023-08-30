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«Эмполи» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (3.09.2023)

вчера, 22:12
«Эмполи» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (3.09.2023)

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче выделяют «Ювентус» и букмекерская контора Лига Ставок на победу «чёрно-белых» предоставляет возможность сделать ставку по коэффициенту 1.70. Успех «Эмполи» оценивается по коэффициенту 5.20. На ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.95.

Италия. Серия А 2023/2024
Эмполи
Ювентус
ПроигрышПроигрыш
- : -
03 сентября 2023, 21:45
воскресенье
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.283.941.70
Лига Ставок 5.20 3.95 1.72
Pari 5.30 3.90 1.70

Как на тотал больше 2.5 голов за матч, так и на ТБ 2.5 коэффициент составляет 1.92. Коэффициент 1.91 предоставляется на исход: обе забьют – нет.

Форма команд

«Эмполи» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимает предпоследнее место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Юве». Проигрышная серия команды из Эмполи составляет четыре матча к ряду. В игре 1-го тура чемпионата Италии «синие» с минимальным счётом уступили дома «Вероне». «Монца» на прошлых выходных выиграла у «Эмполи» со счётом 2:0.

Шесть матчей к ряду «Ювентус» не уступает своим соперникам. В турнирной таблице чемпионата «Юве» занимает шестое место. В сухую, забив три гола, «Старая синьора» в гостях выиграла команду «Удинезе» в матче 1-го тура нового сезона Серии A. Все три гола были забиты в первой половине встречи. На прошлых выходных «чёрно-белые» раскатали ничью с «борзыми» из Болоньи (1:1). В мае текущего года крайний раз встречались на футбольном поле «зебры» с «синими». Тогда на выезде «Ювентус» со счётом 1:4 проиграл «Эмполи»

Информация для ставок

  • Одну победу одержал «Эмполи» в пяти последних матчах
  • За тот же период «Ювентус» взял верх над своими соперниками в трёх поединках
  • Три крайние очные встречи завершились следующим исходом: тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

У «Старой синьоры» в предстоящем матче будет возможность взять реванш за последнее поражение от «Эмполи». Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на «Ювентус» по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.47 1.93 1.95 1.52 2.67
Лига Ставок 2.77 1.45 1.92 1.92 1.51 2.58
Pari 1.90 1.92
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