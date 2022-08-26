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«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2022)

сегодня, 10:50
Фиорентина

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок фаворит в этой встрече отсутствует. «Фиалки» играют на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 3.25. Если верите, что выиграет неаполитанский клуб, то залетит коэффициент 2.22, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Италия. Серия А 2022/2023
Фиорентина
Наполи
НичьяВыигрыш
- : -
28 августа 2022, 21:45
воскресенье
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.333.772.19
Лига Ставок 3.25 3.65 2.19
Мелбет 3.38 3.84 2.17
1XBET 3.22 3.82 2.25

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Фиорентина» вчера приняла участие в плей-офф квалификации Лиги конференций, где по сумме двух матчей одолела нидерландский «Твенте» со счетом (2:1) и прошла в групповой этап турнира. В Серии А клуб набрал четыре очка в первых двух турах в играх с «Кремонезе» (3:2) и «Эмполи» (0:0).

«Наполи» набрал фантастический ход на старте сезона и не замечает сопротивления своих соперников. В первом туре команде противостояла «Верона» и, забив два гола, была вынуждена капитулировать (5:2). Затем коллектив на своем поле принимал новичка элитного дивизиона «Монцу» и разбил ее со счетом (4:0), возглавив при этом турнирную таблицу.

Информация для ставок

  • «Фиорентина» одержала две победы в последних семи матчах
  • Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает 12 поединков (девять побед и три ничьих)
  • Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних игр «Наполи» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на качественный футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.32 2.25 1.71 1.78 2.15
Лига Ставок 2.16 1.67 1.72 2.09
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:52
Игра на три результата
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