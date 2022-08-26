«Фиорентина» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2022)

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сегодня, 10:50

Ставки букмекеров

По линии БК Лига Ставок фаворит в этой встрече отсутствует. «Фиалки» играют на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 3.25. Если верите, что выиграет неаполитанский клуб, то залетит коэффициент 2.22, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Фиорентина» вчера приняла участие в плей-офф квалификации Лиги конференций, где по сумме двух матчей одолела нидерландский «Твенте» со счетом (2:1) и прошла в групповой этап турнира. В Серии А клуб набрал четыре очка в первых двух турах в играх с «Кремонезе» (3:2) и «Эмполи» (0:0).

«Наполи» набрал фантастический ход на старте сезона и не замечает сопротивления своих соперников. В первом туре команде противостояла «Верона» и, забив два гола, была вынуждена капитулировать (5:2). Затем коллектив на своем поле принимал новичка элитного дивизиона «Монцу» и разбил ее со счетом (4:0), возглавив при этом турнирную таблицу.

Информация для ставок

«Фиорентина» одержала две победы в последних семи матчах

Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает 12 поединков (девять побед и три ничьих)

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних игр «Наполи» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В этой встрече вполне может рассчитывать на качественный футбол, наполненный голевыми атаками и забитыми мячами. Команды способны поразить ворота друг друга, поэтому ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.