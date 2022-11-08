«Фиорентина» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

1667907603

вчера, 14:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этой встрече являются хозяева. Загрузить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 1.6. Победа «Салернитаны»» оценивается по коэффициенту 5.7, а в случае захода ничейного результата игроков порадует коэффициент 4.27.

Букмекеры дают интересные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Взять ТБ 2.5 можно за 1.77, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 2.05. Также вполне возможно, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Фиорентина» радует своих поклонников победной серией, которая длится с 20-х чисел октября. Команда обыгрывала своих соперников не только в еврокубках, как например латвийский РФШ (3:0), но и в национально чемпионате «Специю» (2:1) и «Сампдорию» (2:0).

«Салернитана» в прошлом туре расписала голевую ничью с «Кремонезе» (2:2) и закрепилась на невероятном для себя девятом месте в таблице. Чуть ранее клуб обыграл «Лацио» и «Специю» (3:1) и (1:0), чем отдалил себя от зоны вылета на 11 очков, но в тоже время опережает «фиалок» лишь на один балл.

Информация для ставок

Победная серия «Фиорентины» насчитывает четыре игры

У «Салернттаны» одно поражение в последних пяти матчах

Две минувшие очные встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из семи последних поединков «Фиорентины» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз