«Интер» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.08.2022)

1661771862

сегодня, 14:17

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «Интера» с форой (-2) можно за 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы новичка чемпионата зайдет приятный коэффициент 21, а ничью можно выбрать по коэффициенту 9.6.

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.51. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять за 2.49. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Интер» несколько дней назад побывал в Риме, где сразился с местным «Лацио». Зацепиться за положительный результат подопечным Симоне Индзаги не удалось, они оказались слабее и проиграли по итогу 90 минут со счетом (1:3). Это поражение стало первым для команды в официальных матчах нового сезона и сразу откинуло ее в центр турнирной таблицы.

«Кремонезе» еще не побеждал на старте нового чемпионата, новичок элитного дивизиона по очереди сразился с завсегдатаями лиги «Фиорентиной», «Ромой» и «Торино» и уступил им со счетом (2:3), (0:1) и (1:2) соответственно.

Информация для ставок

«Интер» выиграл лишь два из семи последних поединков

У «Кремонезе» четыре поражения в пяти последних матчах

Пять последних встреч с участием «Интера» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре из пяти последних игр «Кремонезе» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество хозяев. Они будут доминировать по всем направлениям и, забив несколько мячей, без проблем оформят нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.