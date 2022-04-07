«Интер» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.04.2022)

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вчера, 13:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Победу «Интера» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.95. Поверить в сенсационный успех «Вероны» предлагают по коэффициенту 8, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.2.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Интер» в рамках 31 тура на выезде обыграл «Ювентус» с минимальным счетом (1:0). Победа и три очка обеспечили команде комфортное пребывание на третьем месте с отрывом от ближайшего преследователя на четыре очка и с одной игрой в запасе. Чуть ранее клуб также расписал две ничьи (1:1) с «Фиорентиной» и «Торино».

«Верона» в минувшем туре дома обыграла аутсайдера «Дженоа» (1:0). До этого поединка команда побывала в гостях у «Эмполи» и смогла завоевать один балл, ничья (1:1). В турнирной таблице коллектив находится на девятом месте, имея в активе 45 очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Интера» составляет семь поединков (три победы и четыре ничьих)

«Верона» на выезде расписала три ничьих вряд

Три минувшие очные встречи закончились победой «Интера»

Три из четырех последних игр «Вероны» и четыре подряд «Интера» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз