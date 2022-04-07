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«Интер» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.04.2022)

вчера, 13:40
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам. Победу «Интера» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.95. Поверить в сенсационный успех «Вероны» предлагают по коэффициенту 8, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 5.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.409.09
Фонбет 1.35 5.10 8.50
Мелбет 1.41 5.35 8.20

Также в линии букмекеры предлагаю 1.6 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Интер» в рамках 31 тура на выезде обыграл «Ювентус» с минимальным счетом (1:0). Победа и три очка обеспечили команде комфортное пребывание на третьем месте с отрывом от ближайшего преследователя на четыре очка и с одной игрой в запасе. Чуть ранее клуб также расписал две ничьи (1:1) с «Фиорентиной» и «Торино».

«Верона» в минувшем туре дома обыграла аутсайдера «Дженоа» (1:0). До этого поединка команда побывала в гостях у «Эмполи» и смогла завоевать один балл, ничья (1:1). В турнирной таблице коллектив находится на девятом месте, имея в активе 45 очков.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Интера» составляет семь поединков (три победы и четыре ничьих)
  • «Верона» на выезде расписала три ничьих вряд
  • Три минувшие очные встречи закончились победой «Интера»
  • Три из четырех последних игр «Вероны» и четыре подряд «Интера» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Команды выйдут на игру с единственным желанием – победить. Ожидаем боевой футбол, но с большим количеством опасных атак. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.16 1.26 2.49 1.59 1.95 1.95
Мелбет 2.48 1.64
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:47
Интер не проиграет
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