«Кальяри» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.04.2022)

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вчера, 17:35

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены без перевеса в сторону одной из команд. Взять победу «Кальяри» можно по коэффициенту 2.6, в случае победы гостей зайдет коэффициент 2.81. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.93. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Кальяри» проиграл важнейший поединок за выживание, где сражался с «Дженоа». На табло был зафиксирован счет (0:1).Чуть ранее команда принимала дома «Сассуоло» и смогла порадовать болельщиков победой (1:0). После 34 туров коллектив находится на 17 месте и ведет отчаянную борьбу за прописку в элите.

«Верона» спокойно расположилась на девятом месте и продолжает стабильно набирать зачетные баллы. В минувших турах удалось оформить четыре благодаря домашней ничьей с «Сампдорией» (1:1), а также выездной сенсационной победе над «Аталантой» (2:1).

Информация для ставок

«Кальяри» проиграл шесть из семи последних матчей

У «Вероны» три ничьих в последних пяти выездных встречах

Минувший очный поединок завершился нулевой ничьей

Четыре из пяти последних игр «Вероны» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Верим в равный бой и игру без явного преимущества одного из коллективов. «Кальяри» не может позволить себе терять очки, но и «Верона» выглядит неплохо и может доставить проблемы. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 3.35.