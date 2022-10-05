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«Кремонезе» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

вчера, 14:07
Наполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостей. На победу «наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.62, а сенсационная победа «Кремонезе» порадует игроков интересным коэффициентом 6.6.

Италия. Серия А 2022/2023
Кремонезе
Наполи
НичьяПроигрышНичьяНичьяПроигрыш
- : -
09 октября 2022, 19:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.384.881.46
Лига Ставок 6.40 4.70 1.49
Мелбет 7.10 4.90 1.49
1XBET 7.10 4.90 1.49

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Кремонезе» до сих пор не может порадовать своих поклонников первой победой в элитном дивизионе, но немного адаптировавшись, коллектив сумел добыть несколько ничьих, в том числе с «Лечче» и «Аталантой» с одинаковым счетом (1:1).

«Наполи» принял участие в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов и разгромил на выезде «Аякс» с невероятным счетом (6:1). Шикарная форма команды подтверждается победной серией, которая длится с самых первых дней сентября. В последнем туре Серии А неаполитанцы принимали дома «Торино» со счетом (3:1).

Информация для ставок

  • Серия без побед «Кремонезе» насчитывает восемь игр (пять поражений и три ничьих)
  • «Наполи» выиграл семь матчей кряду
  • Минувший очный поединок состоялся в 2019 году и закончился вничью (3:3)
  • Четыре последних встречи с участием «Наполи» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом гостей. «Наполи» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.31 2.31 1.68 1.81 2.09
Лига Ставок 2.20 1.65 1.73 2.07
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:59
Победа гостей!
Гость
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