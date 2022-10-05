«Кремонезе» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.10.2022)

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вчера, 14:07

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение гостей. На победу «наполи» с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.75. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.62, а сенсационная победа «Кремонезе» порадует игроков интересным коэффициентом 6.6.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Кремонезе» до сих пор не может порадовать своих поклонников первой победой в элитном дивизионе, но немного адаптировавшись, коллектив сумел добыть несколько ничьих, в том числе с «Лечче» и «Аталантой» с одинаковым счетом (1:1).

«Наполи» принял участие в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов и разгромил на выезде «Аякс» с невероятным счетом (6:1). Шикарная форма команды подтверждается победной серией, которая длится с самых первых дней сентября. В последнем туре Серии А неаполитанцы принимали дома «Торино» со счетом (3:1).

Информация для ставок

Серия без побед «Кремонезе» насчитывает восемь игр (пять поражений и три ничьих)

«Наполи» выиграл семь матчей кряду

Минувший очный поединок состоялся в 2019 году и закончился вничью (3:3)

Четыре последних встречи с участием «Наполи» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом гостей. «Наполи» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.