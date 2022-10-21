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«Кремонезе» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.10.2022)

вчера, 14:23
Сампдория

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитов данной встрече. Победу «Кремонезе» можно взять по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Сампдории» предлагают по коэффициенту 2.88, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.

Италия. Серия А 2022/2023
Кремонезе
Сампдория
НичьяПроигрышНичьяПроигрышНичья
- : -
24 октября 2022, 19:30
понедельник
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.483.383.10
Лига Ставок 2.50 3.35 2.90
Мелбет 2.47 3.58 3.01
1XBET 2.47 3.58 3.01

Также в линии букмекеры предлагаю 1.93 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кремонезе» вчера сражался с «Моденой» в 1/16 финала кубка страны и лишь в дополнительное время сумел дожать соперника, который с середины первого тайма играл в меньшинстве (4:2). В последнем туре чемпионата команда побывала в гостях у «Специи» и устроив голевую феерию, завершила игру вничью (2:2).

«Сампдория» также прошла в 1/8 благодаря победе над низшелиговым «Асколи Пиккио» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом (2:2). В 10 туре Серии А генуэзский клуб принимал на своем поле гостей из Рима и уступил в борьбе «Роме» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Кремонезе» пять раз сыграл вничью в последних семи матчах
  • У «Сампдории» пять поражений в последних семи играх
  • Четыре последних встречи «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»
  • Три последних поединка «Сампдории» завершились результатом ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, с равными шансами на успех для обеих команд. Сложно сказать, кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.48 1.93 1.98 1.52 2.71
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.48 2.60
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:43
Хозяева нк проиграют!
Гость
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