«Кремонезе» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.10.2022)

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вчера, 14:23

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитов данной встрече. Победу «Кремонезе» можно взять по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Сампдории» предлагают по коэффициенту 2.88, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.93 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Кремонезе» вчера сражался с «Моденой» в 1/16 финала кубка страны и лишь в дополнительное время сумел дожать соперника, который с середины первого тайма играл в меньшинстве (4:2). В последнем туре чемпионата команда побывала в гостях у «Специи» и устроив голевую феерию, завершила игру вничью (2:2).

«Сампдория» также прошла в 1/8 благодаря победе над низшелиговым «Асколи Пиккио» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом (2:2). В 10 туре Серии А генуэзский клуб принимал на своем поле гостей из Рима и уступил в борьбе «Роме» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Кремонезе» пять раз сыграл вничью в последних семи матчах

У «Сампдории» пять поражений в последних семи играх

Четыре последних встречи «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»

Три последних поединка «Сампдории» завершились результатом ТМ 2.5 (без учета дополнительного времени)

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, с равными шансами на успех для обеих команд. Сложно сказать, кто окажется победителем, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.45.