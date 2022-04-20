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«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

вчера, 15:46
Лацио (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.95. Поверить в успех «Милана» предлагают по коэффициенту 2.4, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.52.

Италия. Серия А 2021/2022
Лацио
Милан
- : -
24 апреля 2022, 21:45
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.552.49
Фонбет 3.00 3.45 2.35
Мелбет 3.14 3.50 2.43
1XBET 3.14 3.50 2.43
BetBoom 3.07 3.46 2.36

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.88. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Лацио» в последнем туре чемпионата Италии принимал у себя дома «Торино» и не смог завоевать три очка, на табло была зафиксирована ничья (1:1). Чуть ранее римский коллектив побывал в гостях у «Дженоа» и разгромил соперника (4:1). После 33 матчей занимает шестое место и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Милан» вчера сражался с «Интером» за право сыграть в финале кубка Италии, но не сумел навязать свой футбол и разгромно проиграл (0:3). Несмотря на эту неудачу, «россонери» продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А и борются за золотые медали. В минувшем туре удалось дома обыграть «Дженоа» (2:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» проиграл лишь один из шести последних матчей
  • У «Милана» одна победа в последних четырех играх
  • Четыре из пяти минувших очных поединков закончились поражением «Лацио»
  • Восемь последних встреч «Милана» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды на хорошем ходу и не желают отдавать очки в этом матче. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.97 1.93 1.54 2.62
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.98 1.97
1XBET 1.98 1.97
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Все комментарии
spbq4paw58dk
spbq4paw58dk
вчера в 20:10
Футбольный клуб «Лацио» одержит победу.
t6r7zq4d7uxh
t6r7zq4d7uxh
вчера в 20:09
Футбольный клуб «Лацио» выиграет матч.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 18:08
Согласна с Вами.
Gahi
Gahi
вчера в 18:04
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
David Young
David Young ответ Птица Феникс (раскрыть)
вчера в 16:49
Возможно так.
Птица Феникс
Птица Феникс ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:45
Милан не выиграет, думаю ничья.
David Young
David Young
вчера в 16:42
Трудно предсказать исход этого матча. Но думаю что будет забито два или более мяча.
shlomo
shlomo
вчера в 16:42
Это будет матч двух по-настоящему классных команд. Которые скорее всего не станут осторожничать и пытаться поймать друг друга на ошибках. Обоим коллективам нужно идти вперёд и побеждать, ничья станет плохим результатом и для хозяев, и для гостей. В атаке Милан и Лацио хороши, в обороне вполне уязвимы. Миланцы уже три тура к ряду в серии А играют на ТБ 2.5, а римляне делают это два матча подряд в чемпионате. Ну а вот как закончились три предыдущие личных встречи соперников: 2-3, 0-3, 2-1. Во всех них ТБ 2.5 был пробит. Жду минимум трёх голов в этом поединке!
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