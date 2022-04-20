«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.95. Поверить в успех «Милана» предлагают по коэффициенту 2.4, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.52.
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24 апреля 2022, 21:45
воскресенье
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 1.88. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Лацио» в последнем туре чемпионата Италии принимал у себя дома «Торино» и не смог завоевать три очка, на табло была зафиксирована ничья (1:1). Чуть ранее римский коллектив побывал в гостях у «Дженоа» и разгромил соперника (4:1). После 33 матчей занимает шестое место и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.
«Милан» вчера сражался с «Интером» за право сыграть в финале кубка Италии, но не сумел навязать свой футбол и разгромно проиграл (0:3). Несмотря на эту неудачу, «россонери» продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А и борются за золотые медали. В минувшем туре удалось дома обыграть «Дженоа» (2:0).
Информация для ставок
- «Лацио» проиграл лишь один из шести последних матчей
- У «Милана» одна победа в последних четырех играх
- Четыре из пяти минувших очных поединков закончились поражением «Лацио»
- Восемь последних встреч «Милана» завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды на хорошем ходу и не желают отдавать очки в этом матче. Обмен голами здесь вполне вероятен. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.