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«Лацио» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

вчера, 13:11
Специа

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Лацио» с форой (-1) линия БК Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа «Специи» порадует коэффициентом 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Италия. Серия А 2022/2023
Лацио
Специа
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
- : -
02 октября 2022, 13:30
воскресенье
ВыигрышПроигрышНичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.435.097.74
Лига Ставок 1.45 4.90 7.00
Мелбет 1.47 4.96 7.50
1XBET 1.47 4.96 7.50

Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Лацио» после позорного поражения в Лиге Европы от «Фейеноорда» отправился в гости к «Кремонезе» и не оставил шансов новичку элитного дивизиона, разгромив его со счетом (4:0). После семи туров римляне находятся на четвертом месте в таблице с 14 очками в копилке.

«Специа» в свою очередь расположилась чуть ниже середины таблицы на 12 месте. Коллектив имеет в активе восемь очков, в том числе благодаря победе в последнем туре над «Сампдорией» (2:1). Чуть раньше клуб побывал в гостях у грозного «Наполи» ми проиграл (0:1).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл три из четырех последних поединков
  • У «Специи» всего одна победа шести последних играх
  • Все минувшие очные встречи закончились пробитием ТБ 2.5
  • Пять из семи последних матчей «Лацио» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет проходить с тотальным преимуществом домашней команды. «Орлы» наверняка будет выглядеть предпочтительнее и без проблем оформит заветные три очка, но мы предлагаем по традиции поверить в большое количество голов и сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.70 1.31 2.31 1.68 1.81 2.11
Лига Ставок 2.26 1.62 1.78 2.00
Мелбет 2.34 1.70
1XBET 2.34 1.70
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:58
Победа Лацио!
ufe4kbk7ptjb
ufe4kbk7ptjb
вчера в 13:20
Фаворит матча «Лацио»
Гость
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