«Лацио» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Лацио» с форой (-1) линия БК Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа «Специи» порадует коэффициентом 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.
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02 октября 2022, 13:30
воскресенье
Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Лацио» после позорного поражения в Лиге Европы от «Фейеноорда» отправился в гости к «Кремонезе» и не оставил шансов новичку элитного дивизиона, разгромив его со счетом (4:0). После семи туров римляне находятся на четвертом месте в таблице с 14 очками в копилке.
«Специа» в свою очередь расположилась чуть ниже середины таблицы на 12 месте. Коллектив имеет в активе восемь очков, в том числе благодаря победе в последнем туре над «Сампдорией» (2:1). Чуть раньше клуб побывал в гостях у грозного «Наполи» ми проиграл (0:1).
Информация для ставок
- «Лацио» выиграл три из четырех последних поединков
- У «Специи» всего одна победа шести последних играх
- Все минувшие очные встречи закончились пробитием ТБ 2.5
- Пять из семи последних матчей «Лацио» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Игра будет проходить с тотальным преимуществом домашней команды. «Орлы» наверняка будет выглядеть предпочтительнее и без проблем оформит заветные три очка, но мы предлагаем по традиции поверить в большое количество голов и сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.