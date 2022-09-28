«Лацио» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

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вчера, 13:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Лацио» с форой (-1) линия БК Лига Ставок предлагает загрузить по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа «Специи» порадует коэффициентом 7.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Лацио» после позорного поражения в Лиге Европы от «Фейеноорда» отправился в гости к «Кремонезе» и не оставил шансов новичку элитного дивизиона, разгромив его со счетом (4:0). После семи туров римляне находятся на четвертом месте в таблице с 14 очками в копилке.

«Специа» в свою очередь расположилась чуть ниже середины таблицы на 12 месте. Коллектив имеет в активе восемь очков, в том числе благодаря победе в последнем туре над «Сампдорией» (2:1). Чуть раньше клуб побывал в гостях у грозного «Наполи» ми проиграл (0:1).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл три из четырех последних поединков

У «Специи» всего одна победа шести последних играх

Все минувшие очные встречи закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять из семи последних матчей «Лацио» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз