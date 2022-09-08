Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2022/2023

«Лечче» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

сегодня, 14:41
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдают предпочтение ни одной из команд. Загрузить на победу «Лечче» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 2.25, а поставить на «Монцу» предлагают за 3.15. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.45.

Италия. Серия А 2022/2023
Лечче
Монца
ПроигрышНичьяНичьяПроигрышПроигрыш
- : -
11 сентября 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.333.513.25
Лига Ставок 2.32 3.40 3.20
Мелбет 2.33 3.56 3.26
1XBET 2.33 3.56 3.26

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.96. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Лечче» после двух ничьих (1:1) с «Наполи»» и «Эмполи» побывал в Турине в гостях у «Торино» и снова не смог сохранить ворота в неприкосновенности. По итогам матча было зафиксировано минимальное поражение со счетом (0:1). После пяти туров клуб находится на 17 месте и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета.

«Монца» осталась единственной командой лиги, которая еще не набирала очки в новом сезоне. Поражение за поражением оставляют коллектив на самом дне турнирной таблицы. В последних двух битвах шансов на пополнение актива не было, по три очка без проблем взяли «Рома» (0:3) и «Аталанат» (0:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Лечче» составляет семь матчей
  • «Монца» проиграла пять поединков кряду
  • Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре последних игр «Лечче» завершились результатом ТМ, а десять из одиннадцати «Монцы» — ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды в прошлом сезоне выступали в турнире рангом ниже, и старт чемпионата дается им очень тяело. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.52 1.89 2.01 1.49 2.79
Лига Ставок 2.65 1.46 1.85 1.92 1.48 2.60
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:46
Хозяева не проиграют
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 