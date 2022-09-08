«Лечче» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2022)

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сегодня, 14:41

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдают предпочтение ни одной из команд. Загрузить на победу «Лечче» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по интересному коэффициенту 2.25, а поставить на «Монцу» предлагают за 3.15. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.45.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.96. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Лечче» после двух ничьих (1:1) с «Наполи»» и «Эмполи» побывал в Турине в гостях у «Торино» и снова не смог сохранить ворота в неприкосновенности. По итогам матча было зафиксировано минимальное поражение со счетом (0:1). После пяти туров клуб находится на 17 месте и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета.

«Монца» осталась единственной командой лиги, которая еще не набирала очки в новом сезоне. Поражение за поражением оставляют коллектив на самом дне турнирной таблицы. В последних двух битвах шансов на пополнение актива не было, по три очка без проблем взяли «Рома» (0:3) и «Аталанат» (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лечче» составляет семь матчей

«Монца» проиграла пять поединков кряду

Четыре минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре последних игр «Лечче» завершились результатом ТМ, а десять из одиннадцати «Монцы» — ТБ 2.5

Прогноз

Обе команды в прошлом сезоне выступали в турнире рангом ниже, и старт чемпионата дается им очень тяело. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 3.45.