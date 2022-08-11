«Милан» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.08.2022)

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сегодня, 15:36

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу «Милана» с форой (-1) можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если верите в победу гостей, то загрузить на нее можно за 8.7. В случае ничьи в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.72. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Чемпион Италии «Милан» готовился к новому сезону через большое количество товарищеских встреч и выглядел в этих поединках достаточно убедительно. Среди соперников были в частности такие неуступчивые клубы, как немецкий «Кельн», который удалось обыграть со счетом (2:1), а также французский «Марсель» и австрийский «Вольфсбергер», которые также были повержены с сухим счетом (2:0) и (5:0) соответственно.

«Удинезе» дважды сыграл с лондонским «Челси» в рамках подготовки к новому чемпионату, но сумел забить лишь один гол, на табло были зафиксированы поражения (1:3) и (0:2). Также команда сыграла с «Фералписало» и «Пафосом» и в обоих случаях порадовала поклонников победой с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

«Милан» сумел девять раз победить в последних десяти играх

У «Удинезе» четыре поражения в шести последних матча

Три минувших очных встречи завершились вничью (1:1)

Пять из шести последних поединков и «Милана» и «Удинезе» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Чемпион страны стартует в новом розыгрыше Серии А с не самым сильным соперником и находясь в прекрасной форме должен доказывать свое превосходство. Верим в уверенный успех хозяев и предлагаем поставить на победу «Милана» с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.