Ставки букмекеров
Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Ромы» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.97. Поверить в сенсационную победу «Дженоа» предлагают по коэффициенту 9.7, а ничья котируется по интересному коэффициенту 5.25.
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завтра, 17:00
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.29. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Рома» в хорошем настроении уходила на перерыв, имея в активе серию из нескольких побед подряд. В кубке страны «волки» без проблем одолели «Лечче» со счетом (3:1), а в последних встречах в рамках чемпионата переиграли дома «Кальяри» (1:0) и на выезде «Эмполи» (4:2). Такие результаты позволили команде закрепиться на шестом месте в таблице.
«Дженоа» все еще не может прийти в себя и уже под руководством нового тренера очками болельщиков не баловала. В последнем поединке была зафиксирована домашняя нулевая ничья с «Удинезе», а туром ранее клуб потерпел унизительное выездное поражение от «Фиорентины» со счетом (0:6). После 23 игр у коллектива в копилке 13 очков и 19 место в турнирной таблице.
Информация для ставок
- «Рома» одержала победу в трех последних матчах
- Безвыигрышная серия «Дженоа» насчитывает семь встреч
- Три из четырех минувших очных поединков завершились поражением «Дженоа»
- Шесть из семи последних игр участием «Ромы» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием домашнего коллектива. Римляне будут владеть мячом и спокойно оформят несколько мячей в ворота соперника. Рекомендуем поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.97 в БК Фонбет.