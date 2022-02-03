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вчера, 21:00

Ставки букмекеров

Букмекеры не имели сомнений в определении фаворита данного противостояния. На победу «Ромы» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.97. Поверить в сенсационную победу «Дженоа» предлагают по коэффициенту 9.7, а ничья котируется по интересному коэффициенту 5.25.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.29. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Рома» в хорошем настроении уходила на перерыв, имея в активе серию из нескольких побед подряд. В кубке страны «волки» без проблем одолели «Лечче» со счетом (3:1), а в последних встречах в рамках чемпионата переиграли дома «Кальяри» (1:0) и на выезде «Эмполи» (4:2). Такие результаты позволили команде закрепиться на шестом месте в таблице.

«Дженоа» все еще не может прийти в себя и уже под руководством нового тренера очками болельщиков не баловала. В последнем поединке была зафиксирована домашняя нулевая ничья с «Удинезе», а туром ранее клуб потерпел унизительное выездное поражение от «Фиорентины» со счетом (0:6). После 23 игр у коллектива в копилке 13 очков и 19 место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Рома» одержала победу в трех последних матчах

Безвыигрышная серия «Дженоа» насчитывает семь встреч

Три из четырех минувших очных поединков завершились поражением «Дженоа»

Шесть из семи последних игр участием «Ромы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с абсолютным доминированием домашнего коллектива. Римляне будут владеть мячом и спокойно оформят несколько мячей в ворота соперника. Рекомендуем поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.97 в БК Фонбет.