«Рома» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.08.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Рома». Загрузить на победу хозяев с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 11.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 6.2.
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завтра, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.37. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.07.
Форма команд
«Рома» продолжает играть ТМные по результату матчи. «Волки» в первых поединках забили всего три гола, но смогли оформить семь зачетных баллов, благодаря которым расположились в лидирующей группе клубов. Соперниками команды были «Салернитана», «Кремонезе» и «Ювентус» с которыми были зафиксированы победы (1:0) и ничья (1:1) соответственно.
«Монца» повысилась в классе по итогам прошлого сезона, но на данный момент не смогла порадовать своих болельщиков набранными очками в элите. Три игры и три поражения от «Торино» и «Удинезе» с одинаковым счетом (1:2) , а также «Наполи» с разгромным результатом (0:4).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)
- Проигрышная серия «Монцы» насчитывает три матча
- Шесть из семи последних поединков «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5
- Девять последних игр с участием «Монцы» завершились пробитием тотала больше 2.5 голов
Прогноз
В этой битве преимущество однозначно будет на стороне римского коллектива. Реализация подводит римский коллектив в стартовых турах, поэтому смеем предположить, что голов снова будет немного. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.37.