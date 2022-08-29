«Рома» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.08.2022)

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сегодня, 14:13

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Рома». Загрузить на победу хозяев с форой(-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 11.5. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 6.2.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Тотал меньше 2.5 голов можно поставить за 2.37. В обмен голами предлагают поверить по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Рома» продолжает играть ТМные по результату матчи. «Волки» в первых поединках забили всего три гола, но смогли оформить семь зачетных баллов, благодаря которым расположились в лидирующей группе клубов. Соперниками команды были «Салернитана», «Кремонезе» и «Ювентус» с которыми были зафиксированы победы (1:0) и ничья (1:1) соответственно.

«Монца» повысилась в классе по итогам прошлого сезона, но на данный момент не смогла порадовать своих болельщиков набранными очками в элите. Три игры и три поражения от «Торино» и «Удинезе» с одинаковым счетом (1:2) , а также «Наполи» с разгромным результатом (0:4).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)

Проигрышная серия «Монцы» насчитывает три матча

Шесть из семи последних поединков «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Девять последних игр с участием «Монцы» завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В этой битве преимущество однозначно будет на стороне римского коллектива. Реализация подводит римский коллектив в стартовых турах, поэтому смеем предположить, что голов снова будет немного. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.37.