«Рома» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии А (14.05.2022)

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вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет. Сенсационная победа «Венеции» оценивается коэффициентом 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.5.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.72. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.91.

Форма команд

«Рома» во втором полуфинальном поединке Лиги конференций на своем поле обыграла «Лестер» (1:0) и вышла в финал турнира. Далее отправилась во Флоренцию, где потерпела сухое поражение со счетом (0:2). В таблице «волки» занимают шестое место и продолжают борьбу за путевки в еврокубки.

«Венеция» покидает высший дивизион, несмотря на фантастическую победу (4:3) в игре с «Болоньей». Ранее коллектив имел очень затянувшуюся серию из поражений, что в итоге сказалось на турнирном положении и гарантировало вылет в дивизион рангом ниже.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Ромы» насчитывает 12 игр (семь побед и пять ничьих)

У «Венеции» одна победа и десять поражений в последних одиннадцати поединках

Минувшая очная встреча завершилась победой «Венеции» (3:2)

Четыре последних игры с участием «Ромы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием домашней команды. Скорее всего, «Рома» победит и наберет очередные три очка. Рекомендуем поставить на успех римлян с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.