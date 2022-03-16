«Сассуоло» — «Специа». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.03.2022)

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вчера, 20:58

Ставки букмекеров

По линии БК Фонбет однозначным фаворитом поединка являются «Сассуоло». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Если выиграет «Специа», то залетит коэффициент 5.45, а ставка на ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.53. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.45. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Сассуоло» в последнем туре Серии А побывал в гостях у абсолютного аутсайдера турнира «Салернитаны» и в голевой перестрелке взял лишь один балл, так как была зафиксирована ничья (2:2). Чуть ранее коллектив сражался с «Венецией» и без проблем одержал разгромную победу со счетом (4:1).

«Специа» обыграла дома «Кальяри» (2:0) в минувшем туре чемпионата. Победа позволила прервать длившуюся четыре игры проигрышную серию и закрепиться на 15 месте в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в 7 очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сассуоло» насчитывает пять матчей (три победы и две ничьих)

У «Специи» одна победа в последних шести встречах

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Шесть из семи последних игр «Сассуоло» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сассуоло» на своем поле будет владеть преимуществом и с первых минут начнет нагнетать у ворот соперника. «Специа» также готова дать ответ, рассчитывая ловить хозяев на контратаках. Ожидаем обмен голами, загрузить на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.