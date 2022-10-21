«Сассуоло» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.10.2022)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке букмекеры определили не без явных проблем. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.55, ну а загрузить на победу гостей можно по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» в минувших двух турах проиграл с одинаковым счетом (1:2) «Аталанте» и «Интеру». Команда несмотря на неудачи продолжает быть в первой половине таблицы и после 10 туров занимает девятое место, имея 12 пунктов в своей копилке.

«Верона» также как и соперник проиграла минувшие два матча со счетом (1:2). А обидчиками выступали «Милан» и «Салернитана». Но по очкам у коллектива совсем не густо (5), поэтому он располагает в зоне вылета на 18 месте с отставанием от идущей выше «Болоньи» на два пункта.

Информация для ставок

«Сассуоло» одержал лишь две победы в последних восьми матчах

У «Вероны» пять поражений в последних шести поединках

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три последних игры и «Сассуоло» и «Вероны» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этом противостоянии преимущество во всех компонентах будет на стороне хозяев поля. Верим, что они без проблем забьют несколько голов и оформят нужный для себя результат, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.