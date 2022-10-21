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«Сассуоло» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (24.10.2022)

вчера, 14:26
Сассуоло

Ставки букмекеров

Фаворита в данном поединке букмекеры определили не без явных проблем. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.55, ну а загрузить на победу гостей можно по коэффициенту 3.85.

Италия. Серия А 2022/2023
Сассуоло
Верона
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
24 октября 2022, 21:45
понедельник
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.023.683.90
Мелбет 2.04 3.70 3.92
1XBET 2.04 3.70 3.92

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Сассуоло» в минувших двух турах проиграл с одинаковым счетом (1:2) «Аталанте» и «Интеру». Команда несмотря на неудачи продолжает быть в первой половине таблицы и после 10 туров занимает девятое место, имея 12 пунктов в своей копилке.

«Верона» также как и соперник проиграла минувшие два матча со счетом (1:2). А обидчиками выступали «Милан» и «Салернитана». Но по очкам у коллектива совсем не густо (5), поэтому он располагает в зоне вылета на 18 месте с отставанием от идущей выше «Болоньи» на два пункта.

Информация для ставок

  • «Сассуоло» одержал лишь две победы в последних восьми матчах
  • У «Вероны» пять поражений в последних шести поединках
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три последних игры и «Сассуоло» и «Вероны» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этом противостоянии преимущество во всех компонентах будет на стороне хозяев поля. Верим, что они без проблем забьют несколько голов и оформят нужный для себя результат, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.38 1.35 2.14 1.78 1.68 2.31
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:29
Победа хозяев поля !
Гость
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