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«Удинезе» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.09.2022)

вчера, 01:04
Удинезе

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.043.881.93
Лига Ставок 3.80 3.75 1.96
Мелбет 3.86 3.94 1.98

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.65. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Удинезе» удивляет всю футбольную общественность стартом в новом сезоне, что подтверждает победная серия и количество набранных очков за шесть туров. В том числе благодаря победам в последних поединках над «Сассуоло» (3:1) и «Ромой» (4:1), удалось положить в копилку 12 баллов и находиться на лигачемпионовской четвертой позиции в таблице.

«Интер» среди недели провел поединок группового этапа Лиги чемпионов и без проблем в Пльзени обыграл местную «Викторию» со счетом (2:0). В чемпионате дела идут не совсем радужно, команда располагает на две строчки ниже своего нынешнего соперника, а в минувших двух турах набрала лишь три очка в битвах с «Торино» (1:0) и «Миланом» (2:3).

Информация для ставок

  • Победная серия «Удинезе» насчитывает четыре игры
  • У «Интера» три победы и три поражения в последних шести встречах
  • Три минушвих очных поединка закончились победой «Интера»
  • Три из четырех последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТБ 2.5, «Интера» — ТМ 2.5

Прогноз

«Удинезе» желает продолжать удивлять, а «Интеру» нужно возвращать лидирующую позицию. Нас однозначно ждет конкурентный поединок, в котором точно будет место большому количеству забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.34 2.18 1.75 1.74 2.21
Лига Ставок 2.16 1.67 1.72 2.10
Мелбет 2.23 1.77
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 02:46
Победа команды гостей и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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