«Удинезе» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.09.2022)

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вчера, 01:04

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.8.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.65. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Удинезе» удивляет всю футбольную общественность стартом в новом сезоне, что подтверждает победная серия и количество набранных очков за шесть туров. В том числе благодаря победам в последних поединках над «Сассуоло» (3:1) и «Ромой» (4:1), удалось положить в копилку 12 баллов и находиться на лигачемпионовской четвертой позиции в таблице.

«Интер» среди недели провел поединок группового этапа Лиги чемпионов и без проблем в Пльзени обыграл местную «Викторию» со счетом (2:0). В чемпионате дела идут не совсем радужно, команда располагает на две строчки ниже своего нынешнего соперника, а в минувших двух турах набрала лишь три очка в битвах с «Торино» (1:0) и «Миланом» (2:3).

Информация для ставок

Победная серия «Удинезе» насчитывает четыре игры

У «Интера» три победы и три поражения в последних шести встречах

Три минушвих очных поединка закончились победой «Интера»

Три из четырех последних матчей «Удинезе» завершились результатом ТБ 2.5, «Интера» — ТМ 2.5

Прогноз