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«Венеция» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.01.2022)

сегодня, 01:02

Ставки букмекеров

Фаворита данного поединка букмекеры определить так и не смогли Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.7, ну а загрузить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.803.682.47
Фонбет 2.65 3.65 2.53
Мелбет 2.77 3.80 2.55
1XBET 2.77 3.80 2.55
BetBoom 2.73 3.67 2.51

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Венеция» в кубке страны уступила на выезде «Аталанте» и покинула турнир. Команда сосредоточится на чемпионате, где дела идут не самым лучшим образом. В минувших двух турах зацепиться за очки не удалось, домашние поражения от «Милана» и «Лацио» со счетом (0:3) и (1:3).

«Эмполи» продолжает демонстрироваться невероятный голевой футбол. Команда и сама забивает много и дает забивать своим соперникам, при этом не добавляет много очков себе в копилку. В прошедших турах команда уступила дома «Сассуоло» (1:5) и «Милану» (2:4), а также расписала голевую ничью с «Лацио» (3:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия обеих команд составляет четыре поединка

Минувшая очная встреча завершилась победой «Венеции» со счетом (2:1)

Четыре из пяти последних матчей с участием «Эмполи» завершились результатом ТБ 3.5

«Венеция» пропускает в девяти играх подряд

Прогноз

Для обоих клубов это будет сложный поединок, в котором обязательно нужно набирать зачетные баллы. Конечно, игра будет проходить в открытом ключе, и без голов точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.59 1.31 2.23 1.69 1.77 2.12
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
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