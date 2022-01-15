«Венеция» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.01.2022)

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сегодня, 01:02

Ставки букмекеров

Фаворита данного поединка букмекеры определить так и не смогли Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет. Если с победителем определиться сложно, то взять ничью предлагают по коэффициенту 3.7, ну а загрузить на победу «Эмполи» можно по коэффициенту 2.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Венеция» в кубке страны уступила на выезде «Аталанте» и покинула турнир. Команда сосредоточится на чемпионате, где дела идут не самым лучшим образом. В минувших двух турах зацепиться за очки не удалось, домашние поражения от «Милана» и «Лацио» со счетом (0:3) и (1:3).

«Эмполи» продолжает демонстрироваться невероятный голевой футбол. Команда и сама забивает много и дает забивать своим соперникам, при этом не добавляет много очков себе в копилку. В прошедших турах команда уступила дома «Сассуоло» (1:5) и «Милану» (2:4), а также расписала голевую ничью с «Лацио» (3:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия обеих команд составляет четыре поединка

Минувшая очная встреча завершилась победой «Венеции» со счетом (2:1)

Четыре из пяти последних матчей с участием «Эмполи» завершились результатом ТБ 3.5

«Венеция» пропускает в девяти играх подряд

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