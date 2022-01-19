«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.01.2022)

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19 января 2022, 22:41

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данном противостоянии не оказалось. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «Вероны». В случае победы «Болоньи» порадует коэффициент 3.88. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верона» в предпоследнем туре чемпионата сенсационно дома уступила аутсайдеру «Салернитане» (1:2), но уже в следующем туре исправилась и обыграла на выезде неуступчивый «Сассуоло» со счетом (4:2). После 22 туров команда расположилась в центре таблицы на 10 месте.

«Болонья» в минувших двух турах сражалась с соперниками из разных частей таблицы. Сначала была выездная встреча с «Кальяри» (1:2), а затем домашняя игра с «Наполи» (0:2). Не лучшие результаты оставляют коллектив на 13 месте с 27 очками в активе.

Информация для ставок

«Верона» не может победить дома в пяти матчах подряд (три поражения и две ничьих)

«Болонья» выиграла три из пяти последних выездных игр

Пять из шести минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре последних поединка с участием «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды желают зацепиться за необходимый для себя результат и положить очки в копилку. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Фонбет.