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«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (21.01.2022)

19 января 2022, 22:41

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данном противостоянии не оказалось. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу «Вероны». В случае победы «Болоньи» порадует коэффициент 3.88. Ничью можно выбрать по интересному коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.353.36
Фонбет 1.95 3.55 3.90
Мелбет 2.03 3.46 4.28
1XBET 2.03 3.46 4.28
BetBoom 1.96 3.68 3.93

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Верона» в предпоследнем туре чемпионата сенсационно дома уступила аутсайдеру «Салернитане» (1:2), но уже в следующем туре исправилась и обыграла на выезде неуступчивый «Сассуоло» со счетом (4:2). После 22 туров команда расположилась в центре таблицы на 10 месте.

«Болонья» в минувших двух турах сражалась с соперниками из разных частей таблицы. Сначала была выездная встреча с «Кальяри» (1:2), а затем домашняя игра с «Наполи» (0:2). Не лучшие результаты оставляют коллектив на 13 месте с 27 очками в активе.

Информация для ставок

  • «Верона» не может победить дома в пяти матчах подряд (три поражения и две ничьих)
  • «Болонья» выиграла три из пяти последних выездных игр
  • Пять из шести минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последних поединка с участием «Вероны» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Абсолютно равный матч ожидает нас этим вечером. Обе команды желают зацепиться за необходимый для себя результат и положить очки в копилку. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.37 2.02 1.79 1.60 2.34
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 03:29
В этом матче обе команды забьют. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
19 января в 23:14
«Верона» победит!
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