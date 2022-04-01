«Ювентус» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.04.2022)

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вчера, 17:18

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекерам не смогли. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.9 на победу «Ювентуса», но если ожидаете успех гостевой команды, то залетит коэффициент 2.58. На ничью можно загрузить по коэффициенту3.3.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.94. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Ювентус» после позорного вылета из Лиги чемпионов, где в рамках 1/8 финала дома сгорел испанскому «Вильярреалу» (0:3) принял участие в 30 туре национального чемпионата и без проблем обыграл аутсайдера турнира «Салернитану» (2:0). После всех сыгранных поединков команда расположилась на четвертом месте с комфортным отрывом от «Ромы» и «Аталанты» в восемь очков.

«Интер» продолжает оформлять ничейные результаты и в последних двух турах коллектив расписал их в сражениях с неуступчивыми «Торино» и «Фиорентиной», в обоих случаях был зафиксирован счет (1:1). «Интер» всего на один балл опережает нынешнего соперника, но имеет игру в запасе.

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл пять из шести последних поединков

У «Интера» четыре ничьи в последних шести встречах

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Девять из десяти последних игр «Интера» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь встретятся команды из верхней части турнирной таблицы, и мы вполне можем рассчитывать на футбол хорошего качества. Ожидаем равный бой и предлагаем рискнуть, сделав ставку на ничью по коэффициенту 3.3 можно в букмекерской конторе Фонбет.