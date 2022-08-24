«Ювентус» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.08.2022)

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сегодня, 11:47

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.4 на победу «Ювентуса», но если вы ожидаете успех «волков», то залетит коэффициент 3.35. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.32.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ювентус» после уверенного домашнего успеха в сражении с «Сассуоло» на удивление своих болельщиков не сумел поразить ворота «Сампдории» и в итоге противостояние завершилось нулевой ничьей. Потеря очков на старте сезона не входила в планы команды, и теперь она будет стараться всеми силами наверстать упущенное в последующих матчах.

«Рома» начала свой путь в чемпионате с двух побед и максимума набранных очков, но эти победы были минимальными со счетом (1:0) и добывались с большим трудом, а соперниками римлян выступали неуступчивая «Салернитана» и новичок элитного дивизиона «Кремонезе».

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл лишь одну из пяти последних встреч

Победная серия «Ромы» насчитывает четыре игры

Минувший очный поединок закончился победой «Ювентуса» (4:3)

Пять из шести последних матчей «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Оба коллектива настраиваются лишь на победу, поэтому здесь мы увидим обоюдные опасные атаки и взятие обоих ворот, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.