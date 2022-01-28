«Читтаделла» — «Козенца». Прогноз на матч итальянской Серии В (30.01.2022)

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вчера, 20:14

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры легко определились с фаворитом, поэтому «Читтаделла» имеет абсолютное преимущество по котировкам. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Козенцы» порадует коэффициент 7.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Читтаделла» последнюю игру прошлого года и первую игру нынешнего завершилась вничью. Сначала это была встреча с «Брешией» (1:1), а затем и с «Виченцой» (3:3). После 19 поединков клуб находится на девятом месте и пытается всеми силами войти в топ-8 чтобы продолжиться борьбу за повышение в классе.

«Козенца» очень близка к зоне вылета, но на данном этапе находится на 17 месте имея в активе 16 очков. В минувших поединках команде не удалось зацепиться за очки, поражения были зафиксированы в домашних противостояниях с «Пизой» (0:2) и «Асколи» (1:3).

Информация для ставок

«Читтаделла» проиграла лишь один матч из последних десяти

Безвыигрышная серия «Козенцы» насчитывает девять поединков

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Козенцы» и три из пяти «Читтаделлы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые любят обмениваться голами в очных встречах. Смеем предположить, что без голов и в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать на «обе забьют» по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет.