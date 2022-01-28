«Читтаделла» — «Козенца». Прогноз на матч итальянской Серии В (30.01.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке букмекеры легко определились с фаворитом, поэтому «Читтаделла» имеет абсолютное преимущество по котировкам. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Козенцы» порадует коэффициент 7.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.
|
- : -
завтра, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Читтаделла» последнюю игру прошлого года и первую игру нынешнего завершилась вничью. Сначала это была встреча с «Брешией» (1:1), а затем и с «Виченцой» (3:3). После 19 поединков клуб находится на девятом месте и пытается всеми силами войти в топ-8 чтобы продолжиться борьбу за повышение в классе.
«Козенца» очень близка к зоне вылета, но на данном этапе находится на 17 месте имея в активе 16 очков. В минувших поединках команде не удалось зацепиться за очки, поражения были зафиксированы в домашних противостояниях с «Пизой» (0:2) и «Асколи» (1:3).
Информация для ставок
- «Читтаделла» проиграла лишь один матч из последних десяти
- Безвыигрышная серия «Козенцы» насчитывает девять поединков
- Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних игр «Козенцы» и три из пяти «Читтаделлы» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Предстоит встреча двух интересных команд, которые любят обмениваться голами в очных встречах. Смеем предположить, что без голов и в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать на «обе забьют» по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет.