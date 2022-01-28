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«Читтаделла» — «Козенца». Прогноз на матч итальянской Серии В (30.01.2022)

вчера, 20:14

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры легко определились с фаворитом, поэтому «Читтаделла» имеет абсолютное преимущество по котировкам. Поставить на хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «Козенцы» порадует коэффициент 7.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.47 3.95 8.50
BetBoom 1.47 3.95 8.21

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Читтаделла» последнюю игру прошлого года и первую игру нынешнего завершилась вничью. Сначала это была встреча с «Брешией» (1:1), а затем и с «Виченцой» (3:3). После 19 поединков клуб находится на девятом месте и пытается всеми силами войти в топ-8 чтобы продолжиться борьбу за повышение в классе.

«Козенца» очень близка к зоне вылета, но на данном этапе находится на 17 месте имея в активе 16 очков. В минувших поединках команде не удалось зацепиться за очки, поражения были зафиксированы в домашних противостояниях с «Пизой» (0:2) и «Асколи» (1:3).

Информация для ставок

  • «Читтаделла» проиграла лишь один матч из последних десяти
  • Безвыигрышная серия «Козенцы» насчитывает девять поединков
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр «Козенцы» и три из пяти «Читтаделлы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые любят обмениваться голами в очных встречах. Смеем предположить, что без голов и в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать на «обе забьют» по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:29
Победа команды "Читтаделла" в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:55
Хозяева не проиграют
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