«Фрозиноне» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 13:40

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этом матче букмекеры не видят, но небольшое преимущество есть на стороне хозяев. Поставить на победу «Фрозиноне» можно по коэффициенту 2. Загрузить на победу «Кальяри» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4, а вот в случае ничьи зайдет коэффициент 3.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.22. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Фрозиноне» отлично проводит нынешний сезон и не даром лидирует в турнирной таблице. Команда выигрывает от матча к матчу и имеет солидную победную серию. В последних турах коллектив встречался с «Асколи Пиккио» и «Перуджей» и обыграл обеих соперников с одинаковым счетом (1:0).

«Кальяри» не радовал болельщиков победами с середины октября, проведя за это время пять матчей. Три последних завершились ничейными результатами. Счет (1:1) был зафиксирован с «Пизой» и «Реджиной», а (2:2) в противостоянии с «Зюдтиролем».

Информация для ставок

Победная серия «Фрозиноне» насчитывает шесть матчей

«Кальяри» не может выиграть в пяти поединках кряду (три ничьих и два поражения)

Все три минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних игр «Кальяри» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет матч, наполненный борьбой на каждом участке поля. Скорее всего, много голов мы не увидим, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.