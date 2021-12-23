«Бней-Иегуда» — «Хапоэль» Петах-Тиква. Прогноз на матч Первой лиги Израиля (24.12.2021)

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23 декабря 2021, 22:33

В 16-м туре второго по силе чемпионата Израиля нас ждет встреча «Бней-Иегуды» с «Хапоэлем» из Петах-Тиквы. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 2. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 3.75. На ничейный результат дается коэффициент 3.15.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Бней-Иегуда» находится в верхней части турнирной таблицы и всего на три очка отстает от лидера гонки. В последней встрече команда сумела взять заветные три очка, переиграв дома «Хапоэль» из Акре (2:1). Затем в рамках Кубка Израиля на выезде уверенно разобралась с «Хапоэлем» из Тель-Авива (3:1).

«Хапоэль» борется за место в топ-8, в прошедших двух турах смог спокойно оформить четыре очка в играх с «Маккаби» из Бней-Рейне (1:1), также с «Хапоэлем» (Ришон ЛеЗион). Команда приняла участие и в розыгрыше национального Кубка, но по итогам 1/16 финала покинула соревнование после домашнего поражения от «Маккаби» из Нетании (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Бней-Иегуды» составляет 10 поединков

«Хапоэль» потерпел всего одно поражение в последних шести играх

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

В 21 из 22 последних выездных матчей «Хапоэля» был зафиксирован результат ТМ 2.5

Прогноз

Мы станем свидетелями игры двух стабильных коллективов из середины турнирной таблицы. Трудно сказать, кто окажется сильнее и заберет заветные три очка. Ожидаем боевую игру с небольшим количеством забитых голов. Взять ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.