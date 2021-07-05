«КА Акурейри» — «КР Рейкьявик». Прогноз на матч чемпионата Исландии (05.07.2021)

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сегодня, 00:01

В 11-м туре чемпионата Исландии «КР Рейкьявик» приедет в гости к «КА Акурейри». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Акурейри» зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать за 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.69.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице, их разделяет всего два очка. «Акурейри» идет на четвертом месте, а последний месяц играет очень нестабильно. Клуб набрал семь очков в последних пяти матчах, чего недостаточно, чтобы серьезно рассчитывать на призовые места. Предстоящий матч достаточно принципиален для обоих коллективов. В прошлой игре «Акурейри» сыграл вничью с «Хафнафьордуром» (1:1), а туром ранее уступил на своем поле «Валюру» (0:1).

«КР Рейкьявик» только в прошлом туре прервал свою серию без поражений в чемпионате Исландии. Команда идет на пятом месте и на данный момент не может подняться выше за счет слабой реализации, которая не позволила выиграть несколько матчей в чемпионате. В прошлом туре «КР Рейкьявик» уступил на своем поле «Стьярнану» (1:2), а немного ранее сыграл вничью с «Викингуром» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Акурейри» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«КР Рейкьявик» проиграл только три матча из последних десяти в чемпионате Исландии

Пять из шести последних личных матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Акурейри» очень нестабильно выступает в последних матчах, однако мы предполагаем, что этот матч команда занесет себе в актив и прервет неприятную домашнюю серию без побед с «КР Рейкьявик». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 3.1 в матче «Гетеборг» — «Эльфсборг».