«Кадис» — «Атлетико»: прогноз на матч Примеры (31.01.2021)

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вчера, 10:22

Скромный «Кадис», который впервые за длительный период времени вернулся в Примеру, принимает на своем поле «Атлетико».

Ставки букмекеров

Букмекеры не верят в триумф «Кадиса», поэтому советуют сделать ставку на победу «Атлетико» с коэффициентом 1.48. Также БК Фонбет рекомендует обратить внимание на ничейный исход — 3.70. Еще одна ставка, которая может сыграть, это победа «Кадиса» или «Атлетико» в первом тайме с коэффициентом 1.65.

Форма команд

«Кадис» очень уверенно ворвался в Примеру, обыграв «Барселону» и мадридский «Реал». Сейчас клуб находится на 11-й строчке в таблице и имеет 24 пункта в активе. Команда хочет обыграть и «Атлетико», чтобы дополнить коллекцию.

«Атлетико» на всех порах мчится к чемпионству. У клуба первое место в таблице и 47 баллов в активе. Команда Диего Симеоне очень хочет победить, подписав Луиса Суареса, «матрасники» взяли себе настоящего бомбардира, который отметился 12 мячами. Свой последний матч «матрасники» выиграли со счетом 3:1.

Информация для ставок

● У «Кадиса» две победы в пяти матчах

● «Атлетико» выиграл в четырех из последних пяти матчей

● «Атлетико» пропустил восемь мячей — лучший результат в Примере

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что «Кадис» не забьет в этом поединке с коэффициентом 1.62. «Атлетико» — наименее пропускающая команда чемпионата, забить такой обороне — невероятно сложно.