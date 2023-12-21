«Кадис» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч чемпионата Испании (21.12.2023)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

Букмекеры дают большое предпочтение гостям в этой игре. Сделать ставку на победу «Жироны» можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок. Выбрать победителем «Реал» Сосьедад возможно за 5.2, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

«Кадис» большинство последних матчей сыграл вничью, но это не помогает команде отдалиться от зоны вылета. Перед стартом очередного поединка коллектив занимает 17 место с 14 баллами и всего на один пункт опережает ближайшего преследователя. В игре с более сильным соперником хозяев устроит любой результат кроме поражения. Два последних матча «Кадиса» завершились ничьими с «Лас-Пальмас» (1:1) и «Осасуной» (1:1).

«Реал» Сосьедад имеет длинную серию без поражений, но количество ничьих в последнее время заметно превышает победы. Клуб занимает шестое место с 30 баллами и опережает «Бетис» на три пункта. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, гостям важно набирать очки в следующих встречах. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» Сосьедад сыграл вничью с тем же «Бетисом» (0:0), а ранее разошелся миром в Лиге Чемпионов с «Интером» (0:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Реала» Сосьедад завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кадис» не побеждает на своем стадионе уже пять поединков подряд

«Реал» Сосьедад выиграл у «Кадиса» четыре из пяти последних матчей

Прогноз

Предстоящий мачт наверняка пройдет в примерно равной борьбе, но все же мы предполагаем, что гости смогут вырвать победу с минимальным отрывом. Сделать ставку на победу «Реала» Сосьедад можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.