«Кадис» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (08.05.2021)

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вчера, 21:58

«Кадис» сыграет против «Уэски» в рамках 35-го тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Уэску». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.16. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Кадиса» по 3.60.

Форма команд

«Кадис» в этом сезоне зарекомендовал себя как клуб, который способен отобрать очки у именитых соперников. Команда выиграла десять поединков, столько же раз играла вничью и проиграла 14 игр. В активе этого клуба 40 пунктов, команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Кадис» дважды не проиграл «Барселоне» и обыграл «Реал», а это считается невероятным достижением для среднего клуба. В последних играх «Кадис» смотрится неплохо, клуб стабильно набирает очки.

«Уэска» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды шесть побед, 12 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 50 мячей. В последних играх «Уэска» играет очень плохо, лишь в одном матче этой команде повезло. В этом матче «Уэске» нужны три очка, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

● «Уэска» проиграла три матча из последних пяти

● «Кадис» проиграл всего один матч из последних пяти

● У «Кадиса» три забитых мяча за пять последних матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 46 по 60 минуту по коэффициенту 3.10. Также стоит присмотреться к ставке на точное количество голов в матче — «2-3 мяча» по коэффициенту 1.93.

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