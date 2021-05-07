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«Кадис» — «Уэска». Прогноз на матч Примеры (08.05.2021)

вчера, 21:58

«Кадис» сыграет против «Уэски» в рамках 35-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.733.372.19
Лига Ставок 3.75 3.15 2.18
Мелбет 3.82 3.22 2.25
1XBET 5.50 1.40 5.10
BetBoom 3.68 3.29 2.19

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Уэску». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.16. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Кадиса» по 3.60.

Форма команд

«Кадис» в этом сезоне зарекомендовал себя как клуб, который способен отобрать очки у именитых соперников. Команда выиграла десять поединков, столько же раз играла вничью и проиграла 14 игр. В активе этого клуба 40 пунктов, команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Кадис» дважды не проиграл «Барселоне» и обыграл «Реал», а это считается невероятным достижением для среднего клуба. В последних играх «Кадис» смотрится неплохо, клуб стабильно набирает очки.

«Уэска» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды шесть побед, 12 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 50 мячей. В последних играх «Уэска» играет очень плохо, лишь в одном матче этой команде повезло. В этом матче «Уэске» нужны три очка, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

● «Уэска» проиграла три матча из последних пяти
● «Кадис» проиграл всего один матч из последних пяти
● У «Кадиса» три забитых мяча за пять последних матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 46 по 60 минуту по коэффициенту 3.10. Также стоит присмотреться к ставке на точное количество голов в матче — «2-3 мяча» по коэффициенту 1.93.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.85 1.58 2.51
Лига Ставок 1.99 1.83 1.55 2.47
Мелбет 1.59 2.59
1XBET 1.95 1.80 6.20 1.12 1.25 3.76
BetBoom 2.01 1.84 1.58 2.46 1.28 3.89
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