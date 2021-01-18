«Кальяри» — «Милан». Прогноз на матч Серии A (18.01.2021)

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18 января 2021, 15:45

В заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Кальяри» и «Милан». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 18 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Милана» в этой встрече можно с коэффициентом 1.53. Букмекер Фонбет оценил шансы «Кальяри» взять три очка котировкой 6.35, а ничейный исход можно сыграть за 4.94.

Также эксперты БК считают, что матч на Сардинии получится результативным. Так, ставки на ТБ (2,5) принимают с котировкой 1.52, ТМ(2,5) – 2.46.

Форма команд

«Кальяри» стремительно катится в пропасть. Команда проиграла четыре последних встречи в чемпионате Италии, опустившись на 16-е место в турнирной таблице. Подвальную зону «островитяне» опережают только на один зачетный пункт.

В прошлом туре Серии A «Кальяри» уступил в гостях «Фиорентине». Перед этим команда поочередно проиграла «Беневенто» (1:2), «Наполи» (1:4) и «Роме» (2:3).

«Милан» удерживает лидерство в турнирной таблице. «Россонери» опережают «Интер» на три зачетных пункта. 6 января подопечные Стефано Пиоли проиграли дома «Ювентусу» (1:3), но уже в следующем туре реабилитировались.

В строй миланского коллектива вернулся Златан Ибрагимович. В восьми гостевых матчах сезона клуб показал отличные результаты (семь побед и одна ничья).

Информация для ставок

У «Кальяри» нет побед в пяти прошлых матчах на своем поле

«Милан» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на выезде

«Милан» победил «Кальяри» в трех последних очных встречах

«Кальяри» не забивал в трех прошлых поединках против «Милана»

Прогноз

Статус фаворита, который букмекеры присвоили гостям, вполне оправдан. Несмотря на поражение от «Старой синьоры», «Милан» остался в лидерах и показывает содержательный футбол.

«Кальяри» пропускает очень много. Играем победу гостей с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.