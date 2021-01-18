ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кальяри» — «Милан». Прогноз на матч Серии A (18.01.2021)

18 января 2021, 15:45

В заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии сыграют «Кальяри» и «Милан». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 18 января 2021 года.

Италия. Серия А 2020/2021
Кальяри
Милан
0 : 2
завершен
18 января 2021, 22:45
понедельник
Смотреть трансляцию
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.384.031.63
Fonbet Live! 100.00 22.00 1.02
Мелбет 5.74 4.10 1.63
Лига ставок 5.00 4.20 1.71

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Милана» в этой встрече можно с коэффициентом 1.53. Букмекер Фонбет оценил шансы «Кальяри» взять три очка котировкой 6.35, а ничейный исход можно сыграть за 4.94.

Также эксперты БК считают, что матч на Сардинии получится результативным. Так, ставки на ТБ(2,5) принимают с котировкой 1.52, ТМ(2,5) – 2.46.

Форма команд

«Кальяри» стремительно катится в пропасть. Команда проиграла четыре последних встречи в чемпионате Италии, опустившись на 16-е место в турнирной таблице. Подвальную зону «островитяне» опережают только на один зачетный пункт.

В прошлом туре Серии A «Кальяри» уступил в гостях «Фиорентине». Перед этим команда поочередно проиграла «Беневенто» (1:2), «Наполи» (1:4) и «Роме» (2:3).

«Милан» удерживает лидерство в турнирной таблице. «Россонери» опережают «Интер» на три зачетных пункта. 6 января подопечные Стефано Пиоли проиграли дома «Ювентусу» (1:3), но уже в следующем туре реабилитировались.

В строй миланского коллектива вернулся Златан Ибрагимович. В восьми гостевых матчах сезона клуб показал отличные результаты (семь побед и одна ничья).

Информация для ставок

  • У «Кальяри» нет побед в пяти прошлых матчах на своем поле
  • «Милан» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на выезде
  • «Милан» победил «Кальяри» в трех последних очных встречах
  • «Кальяри» не забивал в трех прошлых поединках против «Милана»

Прогноз

Статус фаворита, который букмекеры присвоили гостям, вполне оправдан. Несмотря на поражение от «Старой синьоры», «Милан» остался в лидерах и показывает содержательный футбол.

«Кальяри» пропускает очень много. Играем победу гостей с коэффициентом 1.53 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.384.031.63
Fonbet Live! 100.00 22.00 1.02
Мелбет 5.74 4.10 1.63
Лига ставок 5.00 4.20 1.71
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
18 января в 16:01
Милану нужно побеждать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100