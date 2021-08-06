«Кардифф» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (07.08.2021)

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вчера, 10:26

Второй по силе дивизион Англии возвращается. «Кардифф» сыграет против «Барнсли» в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Кардифф». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20. Победа гостей оценивается коэффициентом 3.35.

Форма команд

«Кардифф» провел неплохую предсезонную подготовку. Клуб несколько раз побеждал в товарищеских матчах и выглядел неплохо. Нельзя сказать, что «Кардифф» находится в плохой форме, этот клуб может удивить не только своих болельщиков, но и противника.

«Барнсли» провел отличную предсезонку. Клуб выиграл три поединка, когда готовился к сезону. Единственное поражение «Барнсли» было от «Манчестер Сити».

Информация для ставок

● «Барнсли» выиграл пять матчей из последних десяти

● «Кардифф» выиграл пять матчей из последних десяти

● «Барнсли» забил 13 мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Барнсли» по коэффициенту 1.65.