«Кардифф» — «Уикомб Уондерерс». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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вчера, 23:51

В рамках 44-го тура Чемпионшипа в гости к «Кардиффу» приезжает последняя команда чемпионата «Уикомб Уондерерс». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Кардифф» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.65. На успех «Уикомб Уондерерс» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 5.1, ничья стоит 3.95.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.97. Коэффициент на ТМ 2,5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.83.

Форма команд

«Кардифф» занимает девятое место в чемпионате и не может претендовать на плей-офф, так как отставание у клуба слишком большое. Команда играет с переменным успехом и доигрывает сезон, который не стал для них слишком успешным. Последними матчами «Кардиффа» стали ничьи с «Брентфордом» (1:1) и «Редингом» (1:1).

«Уикомб Уондерерс» идет на последнем месте в таблице, но для команды не все потеряно — она борется за выживание в Чемпионшипе. Клуб набрал 10 очков в последних пяти матчах и серьезно настроен на продолжение борьбы за сохранение места в чемпионате на следующий сезон. В прошлом туре «Уикомб Уондерерс» обыграл «Бристоль Сити» (2:1), а немного ранее сыграл вничью со «Суонси» (2:2).

Информация для ставок

Три последних матча «Кардиффа» закончились вничью

Три последних матча «Уикомб Уондерерс» завершились исходом «обе забьют»

«Кардифф» выиграл два последних матча на своем поле с «Уикомб Уондерерс» со счетом 1:0

«Кардифф» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате у «Уикомб Уондерерс»

Прогноз

«Уикомб Уондерерс» находится в хорошей форме и нуждается в очках, чтобы сохранить своем место в Чемпионшипе. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой +1 по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Мелбет.

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