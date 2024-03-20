«Картахена» — «Андорра». Прогноз на матч Сегунды (23.03.2024)

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сегодня, 16:31

Ставки букмекеров

Фаворитом в это матче считают «Картахену», поставить на которую можно по коэффициенту 2.5 Сделать выбор в пользу «Андорры» можно за 3.15, а ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно выбрать за 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

«Картахена» в нынешнем сезоне не рассчитывает на высокие места и больше переживает о своей прописке в Сегунде. Коллектив идет на 17 месте с 35 баллами и на шесть пунктов опережает нынешнего соперника. Для хозяев очень важна домашняя победа над аутсайдером, которая поможет укрепить свою позицию, а возможно и подняться выше в таблице. Два последних матча «Картахены» завершились ничьей на выезде с «Эльденсе» (0:0) и домашней победой над «Ферролем» (2:0).

«Андорра» уступила в прошлом туре «Аморебьете» и очень разочарована, ведь это был важный поединок за сохранение прописки. Теперь коллективу необходимо реабилитироваться, ведь если не изменить ситуацию, можно будет прощаться с Сегундой минимум на один сезон. В активе клуба 29 очков и от 18 места он отстает всего на два пункта. В еще одной недавней встрече «Андорра» сыграла вничью с «Леванте» (0:0).

Информация для ставок

«Картахена» проиграла лишь два матча из десяти последних матчей

«Андорра» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд

«Картахена» проиграла два последних матча «Андорре»

Прогноз

«Андорра» не внушает доверия и очень слабо играет на выезде, поэтому шансов набрать очки с мотивированным соперником в этот раз у клуба немного. Предлагаем сделать ставку на победу «Картехены» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.