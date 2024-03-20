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«Картахена» — «Андорра». Прогноз на матч Сегунды (23.03.2024)

сегодня, 16:31
Картахена

Ставки букмекеров

Фаворитом в это матче считают «Картахену», поставить на которую можно по коэффициенту 2.5 Сделать выбор в пользу «Андорры» можно за 3.15, а ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно выбрать за 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

«Картахена» в нынешнем сезоне не рассчитывает на высокие места и больше переживает о своей прописке в Сегунде. Коллектив идет на 17 месте с 35 баллами и на шесть пунктов опережает нынешнего соперника. Для хозяев очень важна домашняя победа над аутсайдером, которая поможет укрепить свою позицию, а возможно и подняться выше в таблице. Два последних матча «Картахены» завершились ничьей на выезде с «Эльденсе» (0:0) и домашней победой над «Ферролем» (2:0).

«Андорра» уступила в прошлом туре «Аморебьете» и очень разочарована, ведь это был важный поединок за сохранение прописки. Теперь коллективу необходимо реабилитироваться, ведь если не изменить ситуацию, можно будет прощаться с Сегундой минимум на один сезон. В активе клуба 29 очков и от 18 места он отстает всего на два пункта. В еще одной недавней встрече «Андорра» сыграла вничью с «Леванте» (0:0).

Информация для ставок

  • «Картахена» проиграла лишь два матча из десяти последних матчей
  • «Андорра» не может выиграть на выезде уже шесть поединков подряд
  • «Картахена» проиграла два последних матча «Андорре»

Прогноз

«Андорра» не внушает доверия и очень слабо играет на выезде, поэтому шансов набрать очки с мотивированным соперником в этот раз у клуба немного. Предлагаем сделать ставку на победу «Картехены» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
pqc4bc3d6ybm
pqc4bc3d6ybm
сегодня в 17:41
Можно предположить, что «Андорра» будет играть более осторожно в гостях, делая ставку на оборону. «Картахена», в свою очередь, будет стремиться использовать свой домашний стадион для достижения победы.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:51
Хозяева немного фавориты, но лучше заиграть их победу с иксом.
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