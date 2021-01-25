«Касымпаша» — «Сивасспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (25.01.2021)

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25 января 2021, 09:24

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 21-й тур турецкой Супер-Лиги. «Касымпаша» ждет в гости «Сивасспор». Встреча состоится 25 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сивасспор». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Касымпаши» оценивается в 3.20, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.10.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Сивасспор» тяжело назвать стабильной командой, последние игры команды оставляют двоякое впечатление. Однако последние два матча заканчивались боевыми ничьими с одинаковым счетом (1:1) с такими командами, как «Башакшехир» и «Фенербахче». В целом команда проводит довольно уверенный отрезок чемпионата, ей по силам продолжать свое движение вперед.

«Касымпаша» в нынешнем промежутке турецкой Суперлиги показывает откровенно слабые результаты, что подтверждают последние встречи с «Анкарагюджю» (0:1) и «Эрзурумом» (1:2), которые закончились поражениями. От зоны вылета команду отделяют всего 3 очка.

Информация для ставок

Из пяти последних матчей «Сивасспор» сыграл вничью четыре раза

«Касымпаша» проиграла в пяти из семи матчей Суперлиги в последнее время

Уже шесть матчей подряд «Сивасспора» заходит ставка «обе забьют»

«Касымпаша» проиграла три домашних матча подряд

Прогноз

«Касымпаша» находится не в самом лучшем состоянии и без определенных изменений от руководства и тренерского штаба поправить результаты будет очень проблематично.

Предлагаем поставить на победу «Сивасспора». Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.41. Гости более стабильны и это должно сказаться на игре.

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