«Касымпаша» — «Трабзонспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (04.03.2021)

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04 марта 2021, 07:50

«Касымпаша» и «Трабзонспор» сыграют в очередном туре чемпионата Турции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече букмекеры считают «Трабзонспор». Ставки на победу гостей в БК Фонбет можно сделать по коэффициенту 2.08. Шансы «Касымпаши» набрать три очка оцениваются в 3.62, ничья идет с котировкой 3.72.

Букмекеры больше склоняются к тому, что матч получится результативным. Исход ТБ (2,5) стоит на отметке 1.80, ТМ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Касымпаша» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе команды восемь побед и пять ничейных встреч, которые суммарно принесли ей 29 баллов. Зону вылета хозяева грядущей встречи опережают на четыре зачетных пункта, что не гарантирует им спокойный финиш сезона. 28 февраля «Касымпаша» встречалась с «Гезтепе» в гостях и уступила с минимальным счетом (0:1). До этого «моряки» отметились домашней победой в противостоянии с «Карагюмрюком» (3:2).

«Трабзонспор» добился существенного прогресса. С января по февраль команда одержала семь побед в чемпионате, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице. Впечатляющая серия команды оборвалась в прошлом туре, когда она уступила на своем поле «Фенербахче» (0:1). В активе «Трабзонспора» также числится победа в Суперкубке Турции, которую клуб оформил в противостоянии с «Истанбулом» (2:1).

Информация для ставок

У «Трабзонспора» пять гостевых побед кряду

«Касымпаша» потерпела три поражения в пяти прошлых домашних матчах

«Трабзонспор» не проигрывал в шести предыдущих матчах на поле «Касымпаши» — четыре ничьи и две победы

Прогноз

В пользу хозяев предстоящей игры свидетельствует много факторов. «Трабзоноспор» набрал отличную форму и успешно проводит матчи с предстоящим соперником.

У «Касымпаши» отсутствует стабильность, и очень ненадежно играет защита (41 пропущенный мяч в 26 турах). Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Фонбет.