«Санкт-Паули» — «Ганновер-96». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.07.2022)

1657692098

13 июля 2022, 09:01

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом гостей и на победу «Ганновера-96» коэффициент составляет 2. Выбрать победителем «Кайзерслаутерн» можно по коэффициенту 2.55. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.97 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Кайзерслаутерн» спустя несколько сезонов вернулся во вторую Бундеслигу и теперь намерен в ней закрепиться. Команда состоит из опытных исполнителей и вполне способна избежать участи аутсайдера во втором немецком дивизионе. Чтобы хорошо стартовать, желательно набирать очки в первом домашнем поединке и тогда у футболистов появится уверенность в своих силах. В прошлой товарищеской встрече «Кайзерслаутерн» разгромил «Эйпен» (4:1), а ранее крупно обыграл «Унтерхакинг» (3:0).

«Ганновер-96» в прошлом сезоне не показал той игры, которую ждали болельщики и в новом футбольном году попытается навязать борьбу за выход в Бундеслигу, хотя большинство экспертов не очень верят в команду. В первом матче клуб сыграет с соперником на выезде, который только в этом году вернулся в Бундеслигу-2, поэтому болельщики будут ждать от своей команды набранных очков. Два последних товарищеских матча «Ганновера-96» завершились победой над «Гронингеном» (3:0) и ничьей с «Оснабрюком» (1:1).

Информация для ставок

«Кайзерслаутерн» выиграл четыре из пяти последних матчей

«Ганновер-96» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Кайзерслаутерн» выиграл только два домашних матча из семи у «Ганновера-96»

Прогноз

«Кайзерслаутерн» очень хочет зацепиться за очки в первом домашнем матче, и команда будет максимально настроена на победу. Предлагаем поверить в новичка второй Бундеслиги и сделать ставку на его победу по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.