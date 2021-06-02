«Кейптаун Сити» — «Блэк Леопардс». Прогноз на матч Премьер-лиги ЮАР (02.06.2021)

«Кейптаун Сити» сыграет против «Блэк Леопардс» в рамках очередного тура Премьер-лиги ЮАР. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Кейптаун Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Еще одна актуальная ставка — ничья по коэффициенту 2.80 и победа гостей по 4.40.
Форма команд
«Кейптаун Сити» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого африканского клуба — девять побед, 11 ничьих и восемь поражений. Команда забила 39 голов и пропустила 36 мячей.
«Леопардс» вынуждены сражаться за выживание в этом сезоне. Команда набрала 22 пункта, клуб расположился на последнем месте в таблице. В активе клуба — пять побед, семь ничьих и 16 поражений. Команда забила 21 мяч и пропустила 43 гола.
Информация для ставок
● «Леопардс» выиграл два матча из последних пяти
● «Кейптаун Сити» не может победить вот уже четыре игры кряду
● «Леопардс» забил шесть голов в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — точное количество голов «Леопардс» (1) по коэффициенту 2.23. Также можно поставить на то, что «Сити» забьет свой гол в первом тайме по коэффициенту 2.02.
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