«Клермон» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

1630127232

сегодня, 08:07

В четвертом туре чемпионата Франции «Клермон» на домашней арене примет «Мец». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре аналитики букмекерской конторы Бетсити отвели хозяевам поля. Поставить на победу «Клермона» можно по коэффициенту 1.85, ничья идет 3.72, а за победу «Меца» дают котировку 4.64.

Линия букмекера склоняется к тому, что команды не забьют больше двух голов. Поставить на ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.79, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

Дебют «Клермона» во французской Лиге 1 сложно назвать неуспешным. Команда набрала семь очков за три тура, что дает ей возможность делить с «Анже» вторую позицию в турнирной таблице.

В стартовом туре «Клермон» разобрался в гостях с «Бордо» (2:0), а затем обыграл на своем поле «Труа» с аналогичным счетом. Готовность достигать достойных результатов в чемпионате Франции «Клермон» подтвердил в прошлом туре, когда ушел от поражения в гостях у «Лиона» — ничья 3:3.

«Мец» пока не выигрывал в новом созыве французской Лиги 1. «Бордовые» смогли набрать два балла в ничейных встречах против «Лилля» (3:3) и «Реймса» (1:1). Между этими матчами «Мец» неудачно съездил в гости к «Нанту», где было зафиксировано поражение со счетом 0:2.

Информация для ставок

• В 4 прошлых очных встречах команд прошла ставка ТБ (2,5)

• «Клермон» забивал минимум 2 гола в 4 последних играх с «Мецем»

• «Мец» не побеждал в 6 предыдущих поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Клермон» ударно начал выступления в Лиге 1, но сегодня команда сыграет против мотивированного «Меца», который нуждается в очках и имеет достаточный опыт выступлений в элитном дивизионе Франции. Учитывая это, предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в БК Бетсити.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на другой матч чемпионата Франции.